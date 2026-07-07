Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг

Это место для всех, интересующихся ИИ и технологиями. Тут и коворкинг, и шахматы, и теннис, и фотобудка, и большая контент-программа.
Цель — создать место, где технологии будут обсуждать не в узком кругу, а возможность привлечь всех, кому это интересно.
Открытие посетили многие звезды и инфлюенсеры – Ирина Горбачева, Слава Копейкин, Андрей Гайдулян, Сюзанна Мальбэк, Макар Хлебников, Алена Долголенко и другие.
Пространство будет работать ежедневно с июля по сентябрь. За это время его смогут посетить более 30 000 человек. В программе более 30 мероприятий разных форматов: технологические митапы, хакатоны, вечеринки, встречи профессиональных сообществ, образовательные лекции, наймовые мероприятия и активности, посвященные искусственному интеллекту.
Одним из центральных событий станет AI-фестиваль — он объединит экспертов, исследователей и всех, кто интересуется развитием ИИ-технологий. Будут и лайфстайл-форматы: книжный клуб, культурные события, встречи сообществ и активности для общения.
Открывать такие пространства планируется так же в Казани, Санкт-Петербурге и других городах.