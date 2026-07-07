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Вторник 7 июля

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Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг

Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг
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В столице открылась новая технологичная площадка "Сбер.Среда" в ресторане "Оригинал" на Курской.

Это место для всех, интересующихся ИИ и технологиями. Тут и коворкинг, и шахматы, и теннис, и фотобудка, и большая контент-программа.

Цель — создать место, где технологии будут обсуждать не в узком кругу, а возможность привлечь всех, кому это интересно.

Открытие посетили многие звезды и инфлюенсеры – Ирина Горбачева, Слава Копейкин, Андрей Гайдулян, Сюзанна Мальбэк, Макар Хлебников, Алена Долголенко и другие.
Пространство будет работать ежедневно с июля по сентябрь. За это время его смогут посетить более 30 000 человек. В программе более 30 мероприятий разных форматов: технологические митапы, хакатоны, вечеринки, встречи профессиональных сообществ, образовательные лекции, наймовые мероприятия и активности, посвященные искусственному интеллекту.

Фото: пресс-служба

Одним из центральных событий станет AI-фестиваль — он объединит экспертов, исследователей и всех, кто интересуется развитием ИИ-технологий. Будут и лайфстайл-форматы: книжный клуб, культурные события, встречи сообществ и активности для общения.

Открывать такие пространства планируется так же в Казани, Санкт-Петербурге и других городах.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июля 2026, 21:29
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

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