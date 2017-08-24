В России выпал первый летний снег

В российском Норильске выпал снег. Пользователи соцсетей активно делятся фото и видео первого летнего снегопада.

Россияне. проживающие в других городах, активно поздравляют жителей Норильска "с новым годом". Некоторым особенно недовольным предлагают переехать южнее – в Ялту, например, или Сочи. Там теплее, сообщает "Газета.ru".

Самые внимательные поправляют, что по факту первый снег гдесь выпал еще в июле, но тогда он быстро сошел.