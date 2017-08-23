Скандал с Серебренниковым Резня на заводе ГАЗ Эксклюзив "Дом-2" Интервью

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Регионы

Электричка насмерть сбила пьяную женщину под Москвой

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В Московской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины на железной дороге, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Сообщается, что поздним вечером 22 августа местная жительница сидела на путях в 400 метрах от станции "Лобня" Савеловского направления Московской железной дороги. Локомативная бригада приближающегося электропоезда заметила ее и подала сигналы большой громкости. Женщина попыталась встать, однако не успела и оказалась травмирована составом. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. Сообщается, что в момент происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

23 августа 2017, 21:02

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