Калининград защитили от чужого янтаря

Правительство России расширило перечень изъятий из процедуры свободной таможенной зоны для Калининградской области необработынный и обработанный янтарь, в том числе – изготовленные из него изделия. "Введение ограничительной меры будет способствовать максимальному задействованию янтарного сырья, добываемого на территории Калининградской области, и его рациональному распределению между российскими переработчиками, положительно скажется на развитии янтарной отрасли в России", – цитирует Flashnord сообщение постановления Кабмина. Документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.