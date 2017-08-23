На станции в Магнитогорске загорелся локомотив

На грузовой станции Магнитогорска на улице Калибровщиков загорелся тепловоз. Возгорание началось с кабины локомотива, передает URA.Ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов города. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные. С огнем им удалось справиться приблизительно за полчаса. Сообщается, что для окружающих объектов произошедшее угрозы не представляет.