На станции в Магнитогорске загорелся локомотив

На грузовой станции Магнитогорска на улице Калибровщиков загорелся тепловоз. Возгорание началось с кабины локомотива, передает URA.Ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов города. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные. С огнем им удалось справиться приблизительно за полчаса. Сообщается, что для окружающих объектов произошедшее угрозы не представляет.
Опытный специалист по полоске на ногте диагностировала меланому
Британцы молятся о здоровье герцогини Кембриджской
На ферме загорелись 60 тонн сена
Ошибку допустил МИД страны