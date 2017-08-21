Раскопавший могилу любимой юноша устроил фотосессию

Девушка трагически погибла пять лет назад. Ее безутешный юноша часто видел свою любимую во сне и решил посоветоваться с гадалкой.

В селе Менщиково Кетовского района обнаружена разрытая могила. Рядом стоял вскрытый гроб, его крышка была сожжена. Полиция уже задержала двоих подозреваемых, один из которых пять лет назад был возлюбленным похороненной здесь девушки.



Осквернение могилы заметил один из приятелей погибшей, проходя несколько дней назад по старому неохраняемому кладбищу. Гроб был вырыт из земли и вскрыт, его крышка сожжена. В яме кто-то спал: вероятно, работник кладбища. Прибывшая на место полиция оперативно задержала подозреваемых: жителей кургана, одному из которых 23, другому 30 лет. Один из них когда-то встречался с похороненной здесь девушкой. Сообщается, что любимая постоянно приходила парню во сне, и чтоб избавиться от морока юноша отправился к гадалке. Та и посоветовала вырыть тело и сжечь, сообщает ИА Курган.Ру.

Похороненная в этой могиле выросла в доме ребенка. Когда она начала встречаться со своим парнем, ей еще не было и семнадцати. Но романтические отношения закончились трагически: девушку нашли мертвой в апреле 2012 года. "Оля воспитывалась в детдоме, ее взяли в приемную семью, а потом вернули обратно, она не смогла этого пережить", – написала в социальной сети одна из подруг погибшей.

С тех пор ее страница в соцсети неоднократно была активна: кто-то заходил в сеть от имени мертвой. И вот недавно на странице девушки появилась странная информация: "Откоп могилы после пяти лет. Была одета в синее платье колготки, брослет на руке. Потом вскрыт гроб, и сосжена" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Dni.Ru сообщали, что по факту инцидента в ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело по статье: "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". По ней нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы

