Из головы ребенка вытащили забытую врачами год назад вату

Московские врачи извлекли из головы малолетнего мальчика вату, забытую их пермскими коллегами около года назад во время операции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Еще в июле 2016 года пермские врачи провели тяжело больному мальчику из села Юрла трепанацию черепа. Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось, в связи с чем его доставили в Москву на лечение в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Столичные медики повторно прооперировали юношу.

"Там при проведении операции в апреле 2017 года врачи извлекли из головы мальчика ватный материал (турунду), который, предположительно, оставили их пермские коллеги", – цитирует РИА Новости пресс-службу Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Пока мальчик продолжает курс лечения в Москве, следователи изучают детали операции, которую ему провели в Перми. Стражи порядка уже изъяли необходимую документацию. Они допрашивают сотрудников медицинского учреждения, причастных к проведенной трепанации черепа, и устанавливают степень их вины в происшествии.

Отметим, что региональное управление Министерства здравоохранения уже заинтересовалось инцидентом в пермской больнице. "Минздрав края заинтересован в максимальной объективности рассмотрения дела и намерен оказывать всестороннюю помощь в расследовании", – заявил представитель ведомства.

вата в голове это не из-за медиков, Антон — Метапатриарх (@QuodLicetIovi) 17 августа 2017 г.

Добавим, что в организме жительницы Калмыкии ватный тампон пробыл еще дольше – медик забыли его во время операции, проведенной в 2009 году. Обнаружилось это лишь спустя восемь лет. Все эти годы женщина жаловалась на сильные боли в животе, однако врачи не могли установить точный диагноз и лечили ее от разных болезней. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".