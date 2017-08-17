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Из головы ребенка вытащили забытую врачами год назад вату

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Московские врачи извлекли из головы малолетнего мальчика вату, забытую их пермскими коллегами около года назад во время операции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Еще в июле 2016 года пермские врачи провели тяжело больному мальчику из села Юрла трепанацию черепа. Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось, в связи с чем его доставили в Москву на лечение в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Столичные медики повторно прооперировали юношу.

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"Там при проведении операции в апреле 2017 года врачи извлекли из головы мальчика ватный материал (турунду), который, предположительно, оставили их пермские коллеги", – цитирует РИА Новости пресс-службу Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Пока мальчик продолжает курс лечения в Москве, следователи изучают детали операции, которую ему провели в Перми. Стражи порядка уже изъяли необходимую документацию. Они допрашивают сотрудников медицинского учреждения, причастных к проведенной трепанации черепа, и устанавливают степень их вины в происшествии.

Отметим, что региональное управление Министерства здравоохранения уже заинтересовалось инцидентом в пермской больнице. "Минздрав края заинтересован в максимальной объективности рассмотрения дела и намерен оказывать всестороннюю помощь в расследовании", – заявил представитель ведомства.

Добавим, что в организме жительницы Калмыкии ватный тампон пробыл еще дольше – медик забыли его во время операции, проведенной в 2009 году. Обнаружилось это лишь спустя восемь лет. Все эти годы женщина жаловалась на сильные боли в животе, однако врачи не могли установить точный диагноз и лечили ее от разных болезней. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Автор: Константин Улюкаев17 августа 2017, 12:06

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