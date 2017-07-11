Врачи на восемь лет оставили вату в животе пациентки

В Калмыкии у местной жительницы нашли в животе ватный тампон. Его забыли медики во время операции, которую проводили в 2009 году.

Известно, что все эти годы женщина жаловалась на сильные боли в животе. При этом врачи не могли определиться с диагнозом и лечили ее от разных болезней.

В итоге у пациентки диагностировали опухоль и назначили операцию. Именно во время проведения операционного вмешательства была обнаружена причина многолетних страданий женщины – ватный тампон. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", сообщается на сайте Следственного комитета России по Республике Калмыкия.

К сожалению, подобные случаи в России не единичны. Как писали ранее Dni.Ru, в подмосковной Кашире медики забыли в животе пациентки 14 сантиметров марли. Несколько месяцев 40-летняя женщина испытывала ужасные боли.

Только в клиническом институте имени Владимирского в Москве врачи смогли помочь доведенной до отчаяния пациентке. Специалисты незамедлительно исправили оплошность коллег, удалив ткань.

Напомним, в 2014 году в Казахстане произошел еще более резонансный случай. Тогда врачи удалили из тела мужчина ножницы, которые были забыты в его организме 12 лет назад. Инородный предмет долго мучил пациента, мешая ему нормально есть, однако повторно за медицинской помощью мужчина не обращался.