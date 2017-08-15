Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК

Сын депутата городской думы Ольги Гладковой публично занялся рукоблудием. По данным СМИ, 29-летний мужчина сделал это на рабочем месте в центре детского творчества.

В администрации города Ирбита рассказали, что сын депутата на протяжении года работал техником-программистом в Доме культуры "Кристалл". После того как Алексей включил на офисном компьютере порнофильм и занялся рукоблудием, его коллеги вызвали стражей порядка и скорую помощь.

"Полицейские прибыли в городской центр творчества и обнаружили одного из сотрудников спящим на рабочем месте", – рассказала представитель пресс-службы регионального управления МВД Нина Пелевина. В ведомстве подтвердили, что нарушитель пребывал в состоянии наркотического опьянения.

"По данному факту проведена проверка, вынесен отказ в возбуждении уголовного дела", – добавила Пелевина. "Материалы находятся в прокуратуре на повторной проверке", – цитирует ее URA.RU.

Интересно, что мать обвиняемого, депутат Ольга Гладкова неоднократно выступала за ужесточение борьбы с наркотиками. В местной гордуме она занимается вопросами образования.

Добавим, что в США мастурбацию хотели признать наказуемым деянием. Член палаты представителей штата Техас, демократ Джессика Фаррар предложила штрафовать за каждый подобный акт на 100 долларов.