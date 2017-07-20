В Москве пойман облизавший женщину узбек-девственник

В Москве задержали мужчину, который облизал фитнес-тренера. Решается вопрос о его аресте. Сам подозреваемый, который является гражданином Узбекистана, вину не признал. Кроме того, мужчина заявил, что является девственником, передает РИА ФАН.

Как писали Dni.Ru, 16 июля мужчина напал на 28-летнюю женщину в районе метро "Крылатское". Извращенец сначала облизал москвичке лицо, а потом стал прикасаться к ее интимным местам. Когда та оказала сопротивление, злоумышленник скрылся.