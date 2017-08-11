40 кошек обглодали тело умершего пенсионера

В частном доме правоохранители однаружили тело одинокого нелюдимого пенсионера, обглоданное кошками. Их у старика было сорок.

В частном доме по улице Аносова в Омске обеспокоенные долгим отсутствием на виду их 68-летнего нелюдимого соседа жители заявили в полицию. Открыв дом, правоохранители обнаружили обглоданное кошками тело хозяина.

Животных пенсионер подбирал буквально на улице. Потом он их выхаживал, следил за ними, всю свою пенсию тратил на кошачий корм. Самому мужчине на жизнь не хватало: даже свет был отключен за неуплату и старик жил при свечах. Но на корм для кошек средства всегда находились: в доме у пенсионера обитало четыре десятка спасенных животных.

Заметив, что мужчина уже долго не появляется ни в магазине, ни на улице, соседи обратились к правоохранителям. После соблюдения всех формальностей дом старика был вскрыт. Полиция, понятые и соседи обнаружили внтури обглоданное тело пенсионера и только одну живую кошку.

Как считают в полиции, когда мужчина умер, кошки обгладывали его тело, а потом стали пожирать друг друга: в доме было найдено несколько кошачьих скелетов. В результате в живых осталась лишь одно животное.