На трассе в Москве спасли кота-потеряшку

Сотрудники государственного "Дорожного патруля" спасли породистого кота на Третьем транспортном кольце. Животное оказалось в ловушке посреди трассы.

Серый пушистый мейн-кун застрял в районе Беговой. Патрульные забрали напуганное животное и отвезли в безопасное место.

Спасители кота просмотрели объявления о пропавших домашних питомцах, и нашли хозяина потеряшки. Выяснилось, что кот по кличке Майк пропал два дня назад в районе Новослободской, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Отметим, случаи спасения заблудившихся или бездомных животных в России встречаются не редко. Как писали Dni.Ru, ранее на помощь выброшенным с 14 этажа четырем кошкам пришла неравнодушная москвичка. Пьяные родственники погибшего хозяина животных скинули их и пытались добить палками, но за них вступилась соседка.

Москвичка забрала животных домой, оказала им первую помощь и передала зоозащитникам. Деньги на лечение кошек собрали жители столицы.

Примечательно, что бывают противоположные ситуации, когда на помощь своим хозяевам приходят питомцы. В России таким героям в 2015 году вручали награды – домики и лежанки.

Напомним, один из удивительных случаев произошел в январе 2015 года в Калужской области. Там кошка Маша несколько часов согревала брошенного в подъезде младенца, пока его не нашли жильцы дома и не вызвали скорую помощь.