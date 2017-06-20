Ученые определили возраст домашней кошки

Домашней кошка стала около 10 тысяч лет назад. Приручили ее земледельцы Египта и Ближнего Востока.

Международная группа ученых отчиталась об окончании исследования, связанного с происхождением домашней кошки. Эксперты из Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Испании и США определили возможный регион и время, где и когда дикая кошка стала домашней, сообщает Лента.ru со ссылкой на опубликованный в EurekAlert! научный отчет Левенского католического университета (Бельгия).

"Анализ ДНК показал, что все домашние кошки происходят от африканской дикой кошки или Felis silvestris lybica, подвида дикой кошки, найденной в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Кошки были одомашнены около 10000 лет назад первыми земледельцами на Ближнем Востоке. Сельскохозяйственные поселения, вероятно, привлекли кошек из-за обилия грызунов в них. Земледельцы привечали кошек, поскольку они сохраняли запасы зерна, уничтожая грызунов. Со временем человек и кошки сблизились и в конечном итоге дикая кошка стала домашней", – пишут исследователи.

Именно отсюда, из Древнего Египта и стран Ближнего Востока ставшая домашней кошка распространилась по всей планете. Этому способствовали в том числе налаженные торговые пути. Через Средиземноморье мурлыка примерно в 4400 году до нашей эры попала на территорию Европы. Здесь, в следствие естественного скрещивания с местными дикими представителями, стали появляться разные породы домашних кошек. А в следствие мутаций – еще и разный окрас, например, полосатый.

Ученые проанализировали ДНК более чем двух сотен кошек на территории от Румынии до Анголы. Биологический материал был взят как от современных домашних любимцев, так и из археологических находок.