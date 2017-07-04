Под Москвой шеф-повар расчленил друга и сжег на мангале

На базе отдыха в Солнечногорском районе Подмосковья найдены человеческие останки. Их обнаружили в мангале рядом с одним из домиков.

Страшную картину первым увидел сторож базы, совершая обход территории. Он почувствовал неприятный запах горелого и решил проверить, все ли в порядке. В мангале, рядом с одним из домиков, мужчина обнаружил обугленные части человеческого тела и вызвал полицию.

По данным источника из правоохранительных органов, неподалеку в кустах была найдена голова жертвы, причем уши отсутствовали – они находились в мангале. Вскоре установили подозреваемых в страшном преступлении. Пьяные, они спали в домике, рядом с которым стоял мангал, передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, в помещении стражи порядка обнаружили и предполагаемые орудия преступления – топор, молоток и пилу. "Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь", – рассказали в правоохранительных органах.

По месту жительства подозреваемых полицейские также обнаружили, предположительно, следы крови. Злоумышленники задержаны. Отмечается, что один из них ранее работал шеф-поваром в ресторане. Причиной преступления мог стать бытовой конфликт.

Выяснились и обстоятельства страшного происшествия. По словам старшего помощника руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, 2 июля мужчины распивали алкоголь в квартире в Зеленограде. Между ними возник конфликт, вследствие чего один ударил другого молотком по голове не менее двух раз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь", – добавила Иванова. Во время допроса один из задержанных полностью признал вину и дал изобличающие показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.