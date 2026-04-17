Конец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем

Скитаниям "женщины, которая поет", по всей видимости, пришел финал.



Эпопея с бесконечными переездами звездного семейства, начавшаяся в феврале 2022 года, зашла в тупик. После метаний между Израилем, Латвией и Кипром, Алла Борисовна, похоже, окончательно бросила якорь. Грандиозные планы по захвату Болгарии или возвращению в родные пенаты остались в прошлом. Главным доказательством "оседлости" Примадонны стало исчезновение объявлений о продаже ее кипрского гнездышка. Роскошная вилла в элитном закрытом поселке Лимасола больше не ищет новых хозяев — Пугачева остается.

Тщательно охраняемую тайну местонахождения артистки, которая в последнее время превратилась в настоящего затворника, невольно раскрыла ее собственная дочь. Кристина Орбакайте, прилетевшая поздравить мать с 77-летием, совершила роковую ошибку. В своих соцсетях Кристина опубликовала видео прогулки по территории коттеджного комплекса.

Зоркие фанаты и журналисты тут же опознали локацию: в кадр попало название того самого элитного поселка, где Пугачева и Максим Галкин* обосновались после бегства из охваченного огнем Израиля. Таким образом, все слухи о том, что певица уже пакует чемоданы для переезда на Балканы из-за "нестабильной обстановки" на острове, оказались лишь домыслами.

Напомним, еще недавно сеть лихорадило от новостей: виллу Пугачевой выставили на торги. Журналисты обнаружили лот на сайте зарубежной недвижимости, где дом предлагали арендовать за баснословные 1,4 миллиона рублей в месяц. Казалось, Примадонна готова на все, лишь бы покинуть опостылевший Кипр. Близкий друг семьи, дизайнер Игорь Гуляев, грудью встал на защиту артистки, называя новости о продаже ложью, но ему мало кто верил.

Однако теперь факты говорят сами за себя: лот снят, предложение недоступно. 77-летняя звезда, судя по всему, осознала — сил на новый рывок и обустройство в другой стране просто нет. Кипрская вилла стала для нее финальным причалом.

Жизнь на средиземноморском острове для легенды эстрады далека от идеала. Пока муж-иноагент колесит по миру с концертами, пытаясь заработать на привычный семье люкс, Алла Борисовна вынуждена коротать дни в четырех стенах. Ее выходы в свет стали редкостью. Лишь изредка постройневшую, но заметно сдавшую звезду видят на набережной.

Европейская медицина, на которую так уповали артисты, не принесла чудесного исцеления. У 77-летней Пугачевой обострились давние проблемы с суставами. Теперь верным спутником исполнительницы хита "Миллион алых роз" стала элегантная тросточка — без нее артистка практически не передвигается. Бесконечные стрессы, перелеты и статус изгнанницы на родине окончательно подорвали здоровье "женщины, которая поет". Решение остаться на Кипре — это не выбор в пользу комфорта, а признание того, что путь королевы эстрады подошел к своей тихой и уединенной гавани на чужбине.

*Признан в РФ иностранным агентом.

