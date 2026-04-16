"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке

Лариса Долина, годами державшая свою личную жизнь под семью замками, наконец решилась на откровенный разговор.



Королева отечественного джаза Лариса Долина всегда славилась своей закрытостью. Любые попытки журналистов выведать детали ее амурных дел обычно натыкались на ледяное молчание. Однако в новом интервью артистка неожиданно сменила гнев на милость и сделала исключение, которое мгновенно стало сенсацией. Поначалу певица по привычке обозначила границы, назвав личное "запретной темой", но затем разоткровенничалась так, что у поклонников не осталось вопросов.

Артистка, чьи преображения в последнее время обсуждают не меньше, чем ее вокал, решительно отрезала любые надежды потенциальных женихов.

"Я там была трижды. Хватит, больше не хочу", — как ножом отрезала Лариса Александровна.

Сегодняшняя Долина — это женщина, которая наконец-то позволила себе роскошь быть свободной. Она буквально светится, признаваясь, что наслаждается одиночеством, которое для нее стало синонимом абсолютного счастья.

"Я же одна, свободна и абсолютно счастлива. Я сама себе принадлежу. Мне не надо никому готовить еду, не нужно никого слушать. Можно очень сильно не торопиться домой", — делится звезда.



Для артистки, чья жизнь десятилетиями была подчинена жесткому графику и, возможно, капризам спутников, нынешнее состояние — истинный рай. Впрочем, одиночество Долиной — понятие весьма относительное. Лариса Александровна поспешила уточнить, что ее сердце вовсе не пусто. Главными людьми в ее жизни остаются единственная дочь Ангелина и внучка Александра. Именно в них певица находит ту безусловную любовь, которую не смог дать ей ни один из троих мужей. Семья, по сообщениям СМИ, является для нее тем надежным тылом, где не нужно ничего доказывать и ни под кого подстраиваться.