Эксперт раскрыла, в какие дни месяца лучше держать кошелек закрытым

Вы когда-нибудь задумывались, почему рука сама тянется к кнопке "купить", когда вы просто зашли на маркетплейс на минутку? В корзине вдруг оказываются вещи, о которых вы еще вчера даже не помышляли: какая-то странная посуда, пятая рубашка или совершенно ненужный органайзер. Кажется, что это просто хитрый маркетинг и ловушки рекламы, но на самом деле за вашим бюджетом может охотиться сама Луна. Ясновидящая Кажетта уверена, что наши финансовые траты напрямую связаны с тем, что происходит на ночном небе.

В астрологии Луна отвечает за подсознание и те самые инстинкты, которые заставляют нас действовать необдуманно. Она управляет эмоциями, поэтому в пиковые моменты логика просто уступает место порыву. Ученые тоже подтверждают, что лунные циклы влияют на наш сон и уровень тревоги, а значит — и на способность принимать взвешенные решения. Когда мы не выспались или нервничаем, сопротивляться желанию порадовать себя новой покупкой становится почти невозможно.

Луна начинает расти, а в нас просыпается жажда новизны и перемен. Хочется обновить гардероб, купить что-то для уюта в доме или просто побаловать себя мелочами. В этот период мы особенно падки на уловки продавцов. Надписи "последний размер" или "скидка только сегодня" действуют на нас магически. Но самый опасный период наступает ближе к полнолунию. Именно в определенные лунные фазы наш мозг отключается, и мы начинаем сметать с полок все подряд, даже если в кармане последняя тысяча. Эмоции в это время зашкаливают, а внутренние фильтры, которые обычно удерживают нас от лишних трат, просто перестают работать.

В полнолуние люди часто совершают самые нелепые и дорогие покупки. Желание получить вещь "здесь и сейчас" ощущается почти физически. Если вы знаете за собой такую слабость, лучше в эти дни вообще не открывать кошелек и онлайн-магазины. Это поможет вам сохранить не только деньги, но и душевное равновесие. Ведь самые странные приобретения, которые потом годами пылятся на полках, обычно делаются именно под влиянием полной Луны.

Как только Луна идет на убыль, страсти понемногу затихают. Это время спокойствия и переосмысления. Энергия снижается, а вместе с ней уходит и навязчивое желание тратить. В новолуние, когда сил совсем мало, импульсивность исчезает полностью. Именно в эти дни Кажетта советует проводить ревизию своих виртуальных корзин. Вы с удивлением обнаружите, что большая часть отложенных товаров вам совершенно не нужна.

Астрология и финансы связаны куда крепче, чем мы привыкли думать. Попробуйте в течение месяца следить за своими покупками и сверять их с лунным календарем. Скорее всего, вы заметите, что пики шопоголизма приходятся на одни и те же даты. Если научиться контролировать себя в "опасные" дни, деньги начнут задерживаться в вашем кошельке гораздо дольше. Берегите свой бюджет и не давайте мимолетным эмоциям управлять вашим будущим. Ведь осознанность — это лучший щит против любых маркетинговых уловок и влияния небесных светил.