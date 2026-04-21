В Щелковском колледже студенты с третьего курса совмещают учебу с работой на предприятиях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Щелковский колледж, где в рамках федерального проекта "Профессионалитет" готовят кадры для топливно-энергетического комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

"Здесь ребята с третьего курса уже и работают, и учатся — дуальное образование. Все без исключения хотят больше практики, но в любой работе нужны базовые знания, которые здесь также получают. Хочу поблагодарить всех наших учителей, педагогов, которые дают их", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства региона, в колледже, которому в этом году исполняется 90 лет, обучаются почти 5 тыс. студентов по 62 направлениям. В 2024 году в одном из подразделений завершился капремонт, после чего учреждение стало площадкой для образовательного кластера «Топливно-энергетический комплекс». Совместно с «Мособлгазом» и «Мособлэнерго» созданы 8 лабораторий и учебный полигон с 3D-тренажерами.

60-70% выпускников трудоустраиваются на предприятия-партнеры. Всего заключено более 90 договоров, свыше 400 студентов работают во время учебы.

В этом году колледж принял на направление ТЭК более 700 человек при плане 600. Ежегодно на его базе проходит чемпионат «Профессионалы «Эксплуатация кабельных линий электропередач», в 2026 году участники приехали из восьми регионов России.

Воробьев отметил, что в Подмосковье ежегодно обновляют колледжи, оснащая их современным оборудованием. Сегодня шесть из десяти девятиклассников региона выбирают среднее специальное образование. Конкурс на ряд специальностей достигает семи человек на место.

Всего в Московской области работают 118 колледжей, где учатся 138 тыс. студентов. Регион занимает первое место в России по трудоустройству выпускников — около 80% работают на подмосковных предприятиях. Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в 37 колледжах и двух вузах области при участии 128 предприятий-партнеров.

