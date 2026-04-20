Собянин рассказал, какой будет станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Новая Рублево-Архангельская линия метро готовится к грандиозному старту, обещая навсегда изменить облик северо-запада столицы и подарить сотням тысяч жителей бесценное время для жизни, а не для пробок.



Москва стоит на пороге эпохального события. Строительство станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии выходит на финишную прямую. Первый участок новой ветки — от сияющих башен «Делового центра» до Хорошево-Мневников — распахнет свои двери для пассажиров уже в этом году. Об этом лично сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Быстрее, мощнее, технологичнее

Цифры говорят сами за себя: теперь дорога до «Москва-Сити» станет в три раза короче. Жители северо-запада смогут экономить до получаса в пути до Красной площади. Ежедневно через новую станцию будут проходить более 24 тысяч человек, а перевозить их будут самые современные и комфортные поезда, полностью произведенные в России. Это не просто транспорт — это новый стандарт городского комфорта.

Рублево-Архангельская ветка длиной почти 28 километров станет настоящей артерией города. Она свяжет два крупнейших деловых квартала — ММДЦ «Москва-Сити» и футуристичный «СберСити». Пассажиров ждут удобные пересадки на БКЛ, МЦК и несколько радиальных линий, что открывает десятки новых маршрутов.

Международный масштаб и «умные» сервисы

Новая линия — это не только про поездки внутри Москвы. Столичные власти смотрят шире: московский городской вокзал Москва-Сити превращается в мощнейший хаб с международным потенциалом. Уже осенью 2026 года здесь может появиться дополнительная остановка для поездов, следующих по маршруту Москва — Минск.

Станция «Бульвар Генерала Карбышева» спроектирована по последнему слову техники. Два подземных вестибюля, шесть лифтов для маломобильных граждан и навигация на основе современных цифровых сервисов — все создано для того, чтобы поездка была максимально приятной.

Дань героям в современном дизайне

Интерьер станции — это ода мужеству и лаконичному стилю. В оформлении доминируют белый и светло-серый цвета, а ключевую роль играет высокотехнологичное светодиодное освещение. Колонны платформы украсят барельефы, посвященные военным инженерам, а путевые стены — «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Жизнь генерала, погибшего в концлагере Маутхаузен, стала символом стойкости, и теперь его имя увековечено в самом сердце столичной транспортной системы.

Экология и комфорт для миллиона жителей

Запуск Рублево-Архангельской линии — это спасение для экологии северо-запада. По прогнозам, интенсивность движения на прилегающих шоссе снизится на 10 процентов. Меньше машин — чище воздух. Проект улучшит жизнь около миллиона человек, включая жителей Красногорска и кварталов реновации.

Москва продолжает ставить рекорды: с 2011 года сеть метро и МЦК выросла более чем на 260 километров. «Бульвар Генерала Карбышева» — это еще один важный шаг в будущее, где город становится ближе, а поездки — в удовольствие.