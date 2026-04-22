"Не сохранили": Егор Бероев взял на себя вину за крах брака с Ксенией Алферовой и ушел к балерине

Одна из самых красивых и крепких пар российского кинематографа официально прекратила свое существование: Егор Бероев прервал молчание и вывалил всю горькую правду о разрыве с Ксенией Алферовой.



Для миллионов поклонников этот союз был незыблемым бастионом любви и верности. Однако за глянцевым фасадом идеальной семьи кипели нешуточные страсти, которые в итоге привели к логическому, но болезненному финалу. В откровенной беседе с телеканалом "Москва 24" звезда "Турецкого гамбита" признался: сказки больше нет.

"Развод — это всегда больно"

Бероев не стал юлить и прятаться за дежурными фразами. Актер честно признал, что процесс расставания стал для него тяжелым испытанием. Более того, Егор совершил настоящий мужской поступок, взяв всю ответственность за крах отношений на себя. По его словам, два близких человека просто перестали слышать друг друга.

"Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то. Человеческого взаимоотношения, к сожалению, мы не сохранили. Но, может быть, пройдет время, как-то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе", — с оттенком грусти констатировал артист.

Хроника распада и новая страсть

Несмотря на то что официальные бумаги о расторжении брака были оформлены только в 2025 году, фактически семья распалась еще два года назад. Весь 2023-й супруги жили порознь, пытаясь осознать новую реальность. Единственное, что по-прежнему связывает экс-возлюбленных — это их общая дочь, 18-летняя Евдокия, которая теперь вынуждена наблюдать за тем, как родители строят жизни с другими людьми.

И если Ксения Алферова пока предпочитает хранить молчание о своих сердечных делах, то Бероев уже не скрывает: его сердце занято. Новой музой актера стала балерина и актриса Анна Панкратова. Светская Москва уже вовсю обсуждает этот роман, гадая, станет ли грациозная танцовщица той самой "тихой гаванью" для темпераментного Егора.

Вирус одиночества в звездной тусовке

Похоже, в российском шоу-бизнесе началась настоящая эпидемия разводов. Не успели фанаты оправиться от шока из-за Бероева, как пришла новая весть с полей "любовных сражений". Роковая красавица Паулина Андреева-Бондарчук официально подала иск о разводе с режиссером Федором Бондарчуком.

Заявление уже поступило мировому судье судебного участка № 244 Донского района Москвы. Пресс-служба судов хранит интригу и не разглашает детали, но светские хроникеры уверены: нас ждет один из самых громких разделов имущества и громкое прощание с очередной "идеальной парой".