Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме

Санкт-Петербургский городской суд признал Александра Кириллова виновным в убийстве жены и двух сыновей двух и трех лет. "Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы городского суда. Дело слушали трое федеральных судей на закрытом заседании.

Жестокое убийство произошло 28 апреля 2014 года. Мужчина нанес множественные удары ножом жене, а затем таким же образом расправился с малолетними детьми. Затем он расчленил их тела в ванной, а останки разбросал на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.