Стало известно, какую гигантскую "подушку безопасности" Алла Пугачева спрятала в российских банках

Пока 77-летняя Примадонна наслаждается кипрским бризом и делает вид, что окончательно порвала с прошлым, ее счета в России продолжают стремительно пухнуть от миллионов, заработанных на соотечественниках.



Как удалось выяснить каналу SHOT, Алла Пугачева, несмотря на свой скандальный отъезд, вовсе не собирается отказываться от российских денег. С 2022 года артистка проявила недюжинную финансовую смекалку: она перевела на свои накопительные счета в РФ порядка 119 миллионов рублей. Певица живет по принципу "деньги должны работать", поэтому хранит сбережения под высокие проценты. Только на одних лишь дивидендах от вкладов звезда заработала около 11,5 миллиона рублей — сумма, о которой большинство российских пенсионеров не могут даже мечтать.

Откуда у "женщины, которая поет", такие баснословные доходы на родине? Ответ прост: авторские отчисления. Песни Пугачевой продолжают звучать в эфире радиостанций и на ТВ-каналах, принося ей стабильный и весьма внушительный доход. Но и это еще не все.

Несмотря на критику в адрес страны, Алла Борисовна не гнушается получать российскую пенсию. Более того, к ее ежемесячным выплатам добавляются солидные бонусы за звание "Народной артистки СССР". Кажется, статус легенды советской эстрады конвертируется в звонкую монету даже тогда, когда сама легенда находится за тысячи километров от Кремля.

Кажется, что в финансовом плане для Примадонны ничего не изменилось: родина продолжает кормить свою "сбежавшую" дочь, обеспечивая ей безбедную старость. Пока общественность спорит о моральной стороне вопроса, цифры говорят сами за себя: Алла Борисовна остается одной из самых состоятельных женщин российского шоу-бизнеса, даже не пересекая границ страны.

Для многих остается загадкой, как артистке удается сохранять такой уровень влияния на финансовые потоки, но факт остается фактом: "золотая жила" Пугачевой в России не иссякнет еще очень долго.