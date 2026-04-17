В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев

Тверской бульвар в самом сердце Москвы превратился в настоящий эпицентр доброты, где сотни преданных глаз ждут своего единственного Человека.



Фестиваль "Пасхальный дар" в этом году начался с настоящего триумфа милосердия. Только за первый день работы спецпроекта "Моспитомец х Четвероногий друг" 11 кошек и собак из городских приютов обрели любящие семьи. Но это только начало: за четыре дня москвичи смогут познакомиться более чем с 200 четвероногими героями, каждый из которых мечтает о теплом доме и миске вкусного корма.

Свидание с будущим другом

Организаторы подошли к вопросу пристройства со всей ответственностью. Забрать животное "по щелчку пальцев" не получится — все как в серьезном кино. Сначала потенциальные хозяева гуляют с питомцем в сопровождении опытного волонтера, затем консультируются с экспертами и проходят детальное собеседование.

"Чтобы первый контакт прошел осознанно, гости могут прогуляться с понравившимся питомцем", — отмечают организаторы.

Если искра пробежала и собеседование пройдено, новоиспеченный владелец уходит не с пустыми руками. Каждому "родителю" вручают специальный бокс от сети "Четыре лапы", а российские косметические бренды подготовили приятный сюрприз — бьюти-боксы для самих хозяев. Это отличный способ подчеркнуть: добрые дела делают человека красивее.

Салон красоты и ветклиника под открытым небом

Тверской бульвар сегодня — это не просто выставка, а полноценный город для зверей. В мобильной ветклинике специалисты столичного Комитета ветеринарии работают без устали: осматривают пушистых пациентов, прививают от бешенства, чипируют и даже проводят гигиенические процедуры — стригут когти и чистят уши.

Для активных питомцев и их владельцев открыта кинологическая площадка. Здесь под руководством профессионалов проходят занятия по аджилити — настоящему спорту с барьерами, качелями и горками. А в лектории зоопсихологи делятся секретами того, как найти общий язык даже с самым пугливым приютским "хвостиком".

Уроки добра и корзина милосердия

История проекта знает немало счастливых финалов. В прошлом году дом обрели кошка Плюша с изумрудными глазами, спокойная Дарси и добряк Дан. В этом году москвичи снова демонстрируют невероятную сплоченность: на площадке работает "корзина добра", куда уже несут тонны корма, пеленки и игрушки для тех, кто пока остается в приюте.

На бульваре развернулся и стильный маркет: здесь можно купить все — от ярких бандан и жилеток до лежанок и шампуней. Все вырученные средства и собранные пожертвования отправляются в специализированные учреждения. Проект уже поддержали топовые блогеры, артисты и спортсмены, доказывая, что помогать — это модно.

Фестиваль "Пасхальный дар" продлится до 19 апреля. Если вы давно мечтали о верном друге, который будет ждать вас у двери, — Тверской бульвар ждет именно вас. Возможно, ваш "Миллион алых роз" — это мокрый нос и виляющий хвост, который изменит вашу жизнь навсегда.