Филипп Киркоров честно признался, с кем спит в одной постели

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров больше не скрывает подробностей своей ночной жизни: артист во всеуслышание объявил, кто теперь делит с ним подушку в его роскошной спальне.



На гала-ужине премии "Движение" от МУЗ-ТВ Киркоров произвел настоящий фурор, появившись под прицелом камер с невероятно милым спутником. Новым фаворитом певца стал крошечный щенок по кличке Леонардо. Филипп, облаченный в очередной экстравагантный наряд, буквально светился от нежности, не выпуская пушистого малыша из рук.

Секреты спальни поп-короля

Слухи о том, что сердце короля занято, подтвердились самым неожиданным образом. Оказалось, что между Филиппом и Леонардо установилась настолько крепкая связь, что артист перестал засыпать в одиночестве. Певец откровенно признался журналистам, что новый член семьи стал его главным компаньоном в часы отдыха.

"Он всегда рядом, я без него уже просто не могу уснуть", — разоткровенничался Киркоров. Четвероногий друг спит прямо на кровати артиста, согревая хозяина своей преданностью.

Столь статусная привязанность обошлась Филиппу в копеечку: щенок модной породы мальтипу — смеси мальтийской болонки и пуделя — был куплен в конце марта за баснословный один миллион рублей.

Большая чистка активов

Пока Леонардо привыкает к жизни в пентхаусе, сам Филипп Бедросович затеял серьезную инспекцию своей недвижимости. Похоже, поп-король решил избавиться от "балласта". На рынке жилья появился лот, от которого захватывает дух: Киркоров выставил на продажу элитную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

За апартаменты площадью 210 квадратных метров певец планирует выручить 240 миллионов рублей. Это жилье — настоящий памятник роскоши, но, видимо, даже такие стены становятся тесными для размаха звезды. Эксперты гадают: не связано ли это решение с желанием приобрести еще более грандиозный объект, где будет просторнее и самому Филиппу, и его дорогому Леонардо?

Долги или происки недоброжелателей?

Фоном к покупке миллионного щенка и продаже квартиры стали неприятные слухи. В светской тусовке вовсю обсуждали информацию о том, что Киркоров якобы задолжал коммунальщикам почти полмиллиона рублей. Утверждалось, что счета за его многочисленные объекты в Филипповском переулке не оплачивались с 2025 года.

Напомним, общий фонд недвижимости артиста в этом районе стоит заоблачные 1,15 миллиарда рублей. Пентхаус за 650 миллионов и смежные квартиры требуют серьезных вложений на содержание. Однако директор артиста Екатерина Успенская оперативно поставила хейтеров на место. Она жестко опровергла сообщения о долгах, заявив, что у Филиппа всё под контролем, а финансовая дисциплина короля безупречна.

В итоге Киркоров в очередной раз переиграл всех: пока злопыхатели считали его мнимые долги, он купил "живой бриллиант" за миллион и эффектно напомнил, что в его жизни есть место только для настоящей любви и королевского комфорта.