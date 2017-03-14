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Брат и две сестры расчленили москвичку

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В ходе ссоры две сестры и брат убили москвичку. Чтобы скрыть следы преступления они расчленили тело и спрятали останки в коллекторе на территории Измайловского парка, передает ТАСС.

Инцидент произошел 20 января в квартире одной из столичных многоэтажек. Однако фрагменты тела женщины были найдены лишь 31 января.

Как выяснили следователи, во время конфликта одна из сестер нанесла своей родственнице множественные удары ножом. От полученных ранений 33-летняя женщина скончалась на месте. В настоящее время подозреваемые задержаны.

14 марта 2017, 19:53

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