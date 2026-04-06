Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся

Мы привыкли думать, что современная наука способна на все.



Врачи редактируют гены, создают сложнейшие протезы и пересаживают органы. Но на деле все оказывается гораздо печальнее. Известный теледоктор Александр Мясников решил сбросить маски и честно рассказать о том, перед чем пасуют даже самые дорогие клиники мира. Оказывается, список неизлечимых недугов возглавляют те болезни, с которыми мы сталкиваемся чуть ли не каждый день.

Первая в списке — обычная простуда. Это звучит как издевка, но лекарства от нее не существует. Все эти яркие коробочки из аптек лишь снимают симптомы, чтобы вам было легче дышать или не так сильно болело горло. Убить сам вирус и мгновенно остановить болезнь медицина до сих пор не умеет. Мы тратим миллиарды на исследования, но обычный насморк все еще побеждает человека.

В этот список попала и гипертония. Высокое давление можно контролировать, можно годами пить таблетки и не давать случиться инсульту. Но вылечить саму склонность к этой болезни невозможно. Это пожизненная история. То же самое касается и диабета второго типа. Даже если вы сильно похудеете и показатели придут в норму, болезнь никуда не уйдет, она просто затаится. Популярные сейчас "волшебные" уколы для похудения — это тоже не исцеление, а лишь способ держать тело в узде.

Настоящим провалом врачей Мясников считает остеоартроз. Суставы разрушаются у миллионов людей, а остановить этот процесс медики не могут. Мы научились вставлять железки вместо костей, но не умеем лечить живую ткань. Человек просто медленно теряет подвижность, и все, что могут предложить врачи — это обезболивающие.

Не лучше ситуация и с болезнью Альцгеймера. Да, появились препараты, которые могут чуть-чуть замедлить угасание мозга на самых ранних стадиях. Но это не победа. Мозг остается загадкой, которую ученые не могут разгадать. Ну и, конечно, боли в спине. Огромное количество людей мучаются годами, тратят деньги на массажи и уколы, но в итоге просто учатся жить с этой болью. Это не громкие диагнозы вроде рака, но именно эти "простые" болезни делают жизнь миллионов людей невыносимой. Доктор призывает не верить в чудодейственные таблетки от всего на свете и трезво смотреть на реальность: наше здоровье все еще во многом зависит от удачи и профилактики, а не от всесильных врачей.