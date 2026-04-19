Проклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег

Если 19 апреля просидеть весь день в четырех стенах и проигнорировать праздник, можно навлечь на себя вечное одиночество и череду финансовых неудач.

19 апреля в этом году — день особенный. На эту дату выпадает Красная горка, а по народному календарю еще и день Еремы Пролетного. Это время, когда весна окончательно побеждает зиму, а земля просыпается от долгого сна. Наши предки верили, что в этот день небо открыто для просьб, но и цена ошибки слишком высока. Нарушение старинных запретов могло обернуться настоящей катастрофой для семьи.

Главное правило Красной горки — движение и общение. Раньше этот праздник отмечали шумно: с ярмарками, песнями и хороводами. Если 19 апреля просидеть весь день в четырех стенах и проигнорировать праздник, можно навлечь на себя вечное одиночество и череду финансовых неудач. В народе говорили прямо: кто сегодня дома закроется, тот свое счастье проспит. Для молодежи это был роковой запрет. Считалось, что парень или девушка, не вышедшие на гулянья, останутся без пары до самой старости. Но и семейным людям нельзя прятаться от соседей — нужно обязательно выйти на улицу, навестить родных или просто прогуляться, чтобы в доме был мир.

Второй строгий запрет касается вашего настроения. Красная горка — праздник жизни, поэтому 19 апреля категорически нельзя плакать и жаловаться на судьбу. Любое нытье сегодня притягивает горести на весь будущий год. Старики верили, что слезы в этот день "программируют" человека на уныние и неудачи. Даже если на душе тяжело, нужно найти повод для улыбки. Смех сегодня считается лучшим оберегом от сглаза и болезней.

Ссоры 19 апреля также находятся под запретом. Если вы решите выяснить отношения или поругаетесь с кем-то из близких, помириться будет почти невозможно. Конфликт, начатый на Красную горку, затягивается на долгие месяцы и часто перерастает в непримиримую вражду. Это день прощения и объединения семей, а не время для старых обид. Постарайтесь быть мягче и обходите любые острые углы в разговоре.

Особое внимание сегодня нужно уделить яблоням. В день Еремы Пролетного нельзя ломать ветки этих деревьев или как-то им вредить. Яблоня всегда была символом женской красоты и плодородия. Обидеть ее — значит лишиться привлекательности или навлечь на себя проблемы по женской части. Раньше женщины подходили к деревьям и просили у них молодости, а ломать ветку считалось верным способом накликать беду.

Также 19 апреля не советовали заниматься тяжелым физическим трудом. Копать землю, затевать ремонт или большую стройку — плохая затея. Земля в этот день должна отдыхать и наполняться силой. Тот, кто решит пахать или строить, рискует быстро растратить все свои силы и не получить никакого результата. Инструменты будут ломаться, а работа пойдет прахом.

И последнее — никогда не выбрасывайте остатки еды в мусорное ведро. На Красную горку все крошки и недоеденные блюда нужно отдать птицам или домашним животным. Выбросить хлеб в этот день — к голоду и серьезным денежным потерям. Поделитесь радостью с окружающим миром, и благополучие обязательно вернется в ваш дом.

19 апреля 2026, 06:35
Фото: freepik.com
Именно в определенные лунные фазы наш мозг отключается, и мы начинаем сметать с полок все подряд, даже если в кармане последняя тысяча. Вы когда-нибудь задумывались, почему рука сама тянется к кнопке "купить", когда вы просто зашли на маркетплейс на минутку? В корзине вдруг оказываются вещи, о которых вы еще вчера даже не помышляли: какая-то странная посуда, пятая рубашка или совершенно ненужный органайзер.

Юридическая неопределенность в отношении аккаунтов в соцсетях может привести к потере ценных семейных архивов и доходов. Сегодня мы проводим в интернете больше времени, чем в реальности.

Эта простая техника дыхания буквально за 60 секунд выключает стресс и возвращает контроль над собой. Мир несется на бешеной скорости.

Именно сегодня категорически запрещено держать окна плотно закрытыми, иначе беды и болезни навсегда поселятся в вашем доме. 18 апреля в народном календаре называют днем Федула Ветреника.

Ночные кошмары наяву: когда в голове крутится бесконечное "кино" из проблем и планов, долгожданный сон становится недостижимой роскошью. Многие из нас знакомы с этой пыткой: вы смертельно устали, легли в постель, но вместо провала в сладкое забытье мозг включает режим "активного поиска".

