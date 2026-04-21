"Пасха мертвых": почему на Радоницу категорически нельзя плакать и как не разгневать души предков

В девятый день после светлого Воскресения Христова православный мир отмечает Радоницу – особый праздник, когда живые делятся пасхальной радостью с теми, кто уже покинул этот мир.



Радоница — это первый день в церковном календаре после долгой паузы Великого поста и Страстной седмицы, когда возобновляется поминовение усопших. Само название праздника происходит от слова "радость". Это время, когда мы идем к могилам близких не для того, чтобы заливаться слезами, а чтобы принести им благую весть о победе жизни над смертью. В 2026 году этот день выпадает на 21 апреля, и подготовка к нему требует знания важных правил и запретов.

Как правильно идти на кладбище

На Радоницу существует старинная традиция называть этот день "Пасхой усопших". По народным поверьям, души предков в этот день возвращаются на землю, чтобы отпраздновать Воскресение Христово вместе со своей семьей. Именно поэтому первый и самый главный запрет дня — это безутешная скорбь. Считается, что горькие слезы и причитания могут "утопить" душу покойного в печали, помешав ей радоваться празднику.

Церковь призывает верующих начать этот день с посещения храма, чтобы подать записки об упокоении и помолиться на литургии. Только после этого стоит отправляться на кладбище. Помните: ваша молитва — это главная ценность, которую вы можете передать за черту вечности.

Опасные суеверия: чего нельзя делать у могил

Несмотря на популярность "народных обрядов", существует ряд вещей, которые категорически не одобряются духовенством.

Во-первых, забудьте про алкоголь на кладбище. Превращать место упокоения в площадку для попойки — это тяжкий грех и проявление неуважения к памяти предков. Никаких "рюмок с черным хлебом" и поливания земли водкой. Это языческие пережитки, которые не имеют ничего общего с христианством.

Во-вторых, не стоит оставлять на могилах еду, особенно пасхальные яйца и куличи. Это не только нелепо с точки зрения веры, но и привлекает бродячих животных и птиц, которые оскверняют место захоронения. Если вы хотите помянуть близкого едой, раздайте ее нуждающимся, попросив их помолиться об усопшем. Доброе дело принесет душе гораздо больше пользы, чем гниющее на солнце яйцо.

Труд на земле и домашние запреты

Народный календарь также накладывает свои ограничения на хозяйственную деятельность. Считается, что на Радоницу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно копать землю или сажать что-то на огороде. Наши предки верили: "Кто на Радоницу землю тревожит, тот урожая не дождется". Весь день должен быть посвящен памяти и молитве, а не суете в грядках.

Что касается домашних дел, то легкая уборка или приготовление поминального обеда не запрещены. Главное — не превращать этот день в генеральную чистку квартиры. Проведите вечер в тихом семейном кругу, вспомните добрые истории о тех, кого уже нет рядом.

Приметы на Радоницу

Следите за погодой: если 21 апреля идет дождь — это добрая примета, сулящая хороший урожай и благословение небес. Старики говорили, что дождевая вода на Радоницу обладает особой силой: если ею умыться, можно сохранить молодость и красоту.

Радоница — это день, когда границы между мирами становятся тоньше. Проведите его достойно: без истерик, без пьянства и без суеверий. Подарите своим усопшим близким самое дорогое — вашу любовь, тихую молитву и светлую пасхальную радость. Ведь у Бога все живы, а память — это та нить, которую не в силах разорвать даже смерть.