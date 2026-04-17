"Я не писатель!": Леонид Каневский сделал шокирующее признание о своей жизни

Легендарный артист, чей голос заставляет преступников трепетать, а зрителей – не отрываться от экранов, сделал неожиданное заявление: он годами водил публику за нос.

Настоящий ажиотаж и столпотворение случились на книжной ярмарке Non/fiction Весна. Еще за час до появления маэстро у стенда издательства "Бомбора" выстроилась гигантская очередь. Поклонники всех возрастов жаждали увидеть человека-эпоху, заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского. Повод был весомый — выход долгожданной автобиографии "Совсем другая история…". Однако то, что рассказал Леонид Семенович со сцены, заставило многих открыть рот от изумления, сообщает Клео.ру.

Главной сенсацией встречи стало откровение Каневского о том, как на самом деле создавался этот литературный труд. Пока фанаты представляли артиста в пыльном кабинете за рукописями, реальность оказалась куда пикантнее. Оказалось, что легендарный "майор Томин" даже не планировал браться за перо.

"Я очень ленивый, не могу долго писать, наговаривать текст. Я не писатель! Вот мой брат Александр Каневский — он прозаик, драматург и сценарист. А я — артист", — без тени смущения выдал Леонид Семенович.

Выяснилось, что книга родилась в результате настоящей "спецоперации". Близкие друзья актера, понимая, что сам он не сядет за мемуары, начали действовать по-шпионски. Они буквально ходили за Каневским по пятам, незаметно записывали его рассказы, байки и воспоминания, задавали наводящие вопросы в неформальной обстановке. В итоге артисту просто "предъявили" готовый текст. Каневскому осталось лишь прочитать, внести правки и вынести вердикт: "Все с моих слов! Это писала жизнь".

Впрочем, характер Леонид Семенович проявлял с юных лет. В книге он подробно описывает, как в 11 лет шокировал родителей решением стать актером. Те лишь посмеивались, пророча сыну карьеру летчика или... милиционера. Ирония судьбы в том, что пророчество сбылось лишь наполовину: Каневский надел погоны, но только на экране, став главным "знатоком" страны.

"Родители мне не верили. Мама поверила сразу только тогда, когда я в 17 лет настоял на своем и уехал в Москву поступать в "Щуку". А отец гордился уже потом, когда ему со стороны сказали, какой я неплохой артист", — с улыбкой вспоминает Каневский.

Популярность сериала "Следствие ведут знатоки" была такой, что актеры получали письма мешками. Каневский признается: его герой Томин настолько завладел умами советских граждан, что тысячи людей после просмотра бежали записываться в ряды милиции.

"Вы повлияли на мою судьбу" — эту фразу Леонид Семенович слышит уже несколько десятилетий. В своей книге он наконец-то открыл закулисные тайны легендарного сериала и показал уникальные кадры из семейного архива — почти сотню фотографий, которые раньше никто не видел. От послевоенного детства до триумфа на НТВ в программе "Следствие вели" — Каневский показал свою жизнь без купюр, честно признав, что его судьба родилась вместе с ним.

17 апреля 2026, 16:15
Леонид Каневский. Фото: kino-teatr.ru
Клео.ру✓ Надежный источник

