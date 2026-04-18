Цифровое завещание: как не потерять доступ к аккаунтам близких и миллионам в сети

Сегодня мы проводим в интернете больше времени, чем в реальности. В социальных сетях мы не только переписываемся с друзьями, но и ведем серьезный бизнес, заключаем сделки и храним гигабайты личных воспоминаний. Но что происходит со страницей, когда человека не становится? Адвокат Станислав Вершинин предупреждает: здесь все гораздо сложнее, чем с квартирой или машиной. В российском законодательстве до сих пор нет четкого понятия "цифровое наследство". Гражданский кодекс описывает правила наследования вещей и денег, но обходит стороной наши виртуальные активы.

Согласно закону, нематериальные блага и неимущественные права нельзя просто так передать по наследству. Это значит, что юридически передать доступ к личному профилю по наследству сейчас крайне трудно. Депутаты уже предложили внести изменения в кодекс, но пока это лишь планы. Юридическая неопределенность в отношении аккаунтов в соцсетях может привести к потере ценных семейных архивов и доходов. И это реальная проблема для тысяч людей, чьи близкие вели популярные блоги или хранили важную информацию в облаке.

Наследование аккаунтов сегодня делится на несколько важных аспектов. Первый — это деньги. Если страница приносила доход через рекламу или партнерские программы, наследники имеют полное право на эти выплаты. Второй момент — это личные данные. Родственники могут потребовать ограничить доступ к сообщениям или фотографиям покойного, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Наконец, есть политика самих платформ. Многие ресурсы позволяют создавать "памятные аккаунты". Страница остается в сети, но управлять ей нельзя без обращения в техподдержку и предъявления свидетельства о смерти.

Судебная практика в этой сфере в России только начинает зарождаться. Чтобы ваши дети или супруги не обивали пороги судов и не бились с техподдержкой годами, адвокат советует действовать заранее. Самый надежный способ на сегодня — прописать доступ к своим страницам и паролям прямо в завещании. Это может звучать странно, но именно такой документ поможет юристам отстоять ваши права на цифровое имущество. Также стоит внимательно читать пользовательские соглашения. Часто платформы прямо запрещают передачу прав на аккаунт третьим лицам, и это может стать ловушкой.

Отдельный вопрос — это криптовалюта и токены. Здесь закон работает еще жестче, и без заранее подготовленных документов вернуть доступ к цифровым кошелькам практически невозможно. В некоторых странах цифровой профиль уже приравняли к обычному имуществу, и Россия постепенно идет к этому же. Но пока система не отлажена, спасение наследства — дело рук самого владельца.

Честный разговор с близкими и визит к нотариусу могут избавить семью от лишних страданий в будущем. Ведь аккаунт — это не просто строчки кода, а память, репутация и иногда очень большие деньги. Не оставляйте свою цифровую жизнь на волю случая. Правильное оформление документов сегодня сбережет нервы вашим наследникам завтра. В мире, где информация ценится дороже золота, пренебрегать такими вещами просто опасно. Берегите свои активы, даже если они существуют только на экране смартфона.