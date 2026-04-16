Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор

Решение Российского авторского общества фактически лишило Аллу Пугачеву монополии на ее главные хиты, официально открыв дорогу к их исполнению молодым звездам без оглядки на мнение уехавшей артистки.



Пока Алла Борисовна обживается в зарубежных виллах, в России нанесли сокрушительный удар по ее творческому "самодержавию". Российское авторское общество (РАО) выступило с разъяснениями, которые звучат как приговор для тех, кто считал Пугачеву полновластной хозяйкой своего репертуара. Оказалось, что спрашивать разрешения у беглой певицы, чтобы перепеть ее знаменитые шлягеры, вовсе не обязательно. Юридический механизм запущен: золотые хиты эпохи теперь могут официально сменить своих исполнителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАО, подавляющее большинство песен из репертуара Пугачевой создано профессиональными композиторами и поэтами. А значит, именно они, а не "женщина, которая поет", диктуют правила игры. Теперь судьба песен находится в руках тех, кто их создал, и их законных наследников.

Список мэтров, чьими стараниями Пугачева десятилетиями удерживала музыкальный Олимп, впечатляет. Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс и Владимир Шаинский — вот настоящие владельцы интеллектуальной собственности. В РАО четко дали понять: "Любой автор может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита".

Это заявление фактически означает, что песни Пугачевой раздадут другим артистам, как только те проявят интерес к материалу. Хотите записать новый "Маэстро" или "Миллион алых роз"? Звонить на Кипр или в Израиль больше не нужно. Достаточно договориться с автором музыки или текста. Сама же Пугачева сохраняет исключительные права лишь на свои старые фонограммы и на то немногое, что написала лично. Но "золотой фонд", сделавший ее легендой, уходит в свободное плавание.

Тема возможного "передела" наследства Примадонны вызвала жаркие споры в шоу-бизнесе. Бывшая солистка культового "Миража" Наталия Гулькина высказалась на этот счет весьма неоднозначно. С одной стороны, она назвала передачу песен "некорректной", пока артистка жива. Но тут же признала: отъезд Пугачевой из страны — это более чем весомый повод для того, чтобы ее хиты обрели новых хозяев и новое звучание.