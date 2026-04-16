Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор

Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор
Решение Российского авторского общества фактически лишило Аллу Пугачеву монополии на ее главные хиты, официально открыв дорогу к их исполнению молодым звездам без оглядки на мнение уехавшей артистки.

Пока Алла Борисовна обживается в зарубежных виллах, в России нанесли сокрушительный удар по ее творческому "самодержавию". Российское авторское общество (РАО) выступило с разъяснениями, которые звучат как приговор для тех, кто считал Пугачеву полновластной хозяйкой своего репертуара. Оказалось, что спрашивать разрешения у беглой певицы, чтобы перепеть ее знаменитые шлягеры, вовсе не обязательно. Юридический механизм запущен: золотые хиты эпохи теперь могут официально сменить своих исполнителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАО, подавляющее большинство песен из репертуара Пугачевой создано профессиональными композиторами и поэтами. А значит, именно они, а не "женщина, которая поет", диктуют правила игры. Теперь судьба песен находится в руках тех, кто их создал, и их законных наследников.

Список мэтров, чьими стараниями Пугачева десятилетиями удерживала музыкальный Олимп, впечатляет. Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс и Владимир Шаинский — вот настоящие владельцы интеллектуальной собственности. В РАО четко дали понять: "Любой автор может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита".

Это заявление фактически означает, что песни Пугачевой раздадут другим артистам, как только те проявят интерес к материалу. Хотите записать новый "Маэстро" или "Миллион алых роз"? Звонить на Кипр или в Израиль больше не нужно. Достаточно договориться с автором музыки или текста. Сама же Пугачева сохраняет исключительные права лишь на свои старые фонограммы и на то немногое, что написала лично. Но "золотой фонд", сделавший ее легендой, уходит в свободное плавание.

Тема возможного "передела" наследства Примадонны вызвала жаркие споры в шоу-бизнесе. Бывшая солистка культового "Миража" Наталия Гулькина высказалась на этот счет весьма неоднозначно. С одной стороны, она назвала передачу песен "некорректной", пока артистка жива. Но тут же признала: отъезд Пугачевой из страны — это более чем весомый повод для того, чтобы ее хиты обрели новых хозяев и новое звучание.

16 апреля 2026, 09:36
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале

Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале
Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров сумел отстоять в суде не только свою честь, но и "оголенное достоинство", доказав, что миллионы рублей – слишком высокая цена за секундную оплошность перед камерой. Самарские юристы, кажется, решили, что на имидже Дмитрия Диброва можно заработать больше, чем на самой юриспруденции.

Гнев Водяного и пустой кошелек: почему 16 апреля смертельно опасно шуметь у воды и убивать пауков

Гнев Водяного и пустой кошелек: почему 16 апреля смертельно опасно шуметь у воды и убивать пауков
Проснувшийся от зимней спячки хозяин рек и озер жаждет жертв, а старинные запреты 16 апреля обещают суровые кары тем, кто решит пренебречь мудростью предков в этот мистический день. Пробуждение речного монстра 16 апреля в народном календаре отмечено как день Никиты Водопола.

Доктор Мясников назвал "врачей", которые медленно гробят людей и калечат им психику

Доктор Мясников назвал "врачей", которые медленно гробят людей и калечат им психику
Александр Мясников в своем блоге в мессенджере MAX выступил с жесткой критикой в адрес армии псевдоспециалистов, которые под видом модных советов превращают жизнь людей в бесконечный кошмар. Дизайнеры в белых халатах Сейчас индустрия "чистого питания" окончательно превратилась в минное поле.

Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее 77-летия и вызвал бурю в Сети

Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее 77-летия и вызвал бурю в Сети
В то время как на родине споры вокруг имени Аллы Пугачевой не утихают даже спустя годы, в ее тихой кипрской гавани царит идиллия, подкрепленная нежными признаниями от молодого супруга. Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не изменил своей традиции и первым делом поздравил супругу с 77-летием на страницах своего личного блога.

Сенсационное открытие ученых перевернуло теорию возникновения жизни

Сенсационное открытие ученых перевернуло теорию возникновения жизни
Исследователи из Университета Аризоны совершили настоящий переворот в науке, доказав, что жизнь на нашей планете могла вспыхнуть задолго до появления сложнейших молекул ДНК. Конец генетической диктатуры Десятилетиями биологи и эволюционисты верили в незыблемую догму: в начале была ДНК.

