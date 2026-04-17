Собянин рассказал, как преобразятся школьные территории к новому учебному году

Столичные власти затеяли грандиозную перезагрузку пришкольных территорий: теперь московские учебные заведения – это не только парты и учебники, но и ультрасовременные парки для спорта и отдыха.



В Москве наступает эра новой образовательной среды. Городские власти взялись за дело с размахом — в порядок приводят не только фасады и классы, но и все пространство вокруг. В рамках амбициозной программы "Моя школа" создаются пространства, которые больше напоминают высокотехнологичные центры отдыха, чем привычные школьные дворы. О деталях масштабного проекта рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Спорт высших достижений — прямо у порога

Цифры впечатляют даже скептиков: всего для школьников обустроят 515 спортплощадок. Это не просто "коробки" с песком, а полноценные арены с безопасным, мягким покрытием и новейшим оборудованием. Здесь будет все: от профессиональных футбольных полей и беговых дорожек до площадок для волейбола, тенниса и даже зон для сдачи ГТО.

"Такие пространства не только безопасны, но и многофункциональны — дети должны проводить время на свежем воздухе с интересом и пользой", — подчеркнул Сергей Собянин.

По словам градоначальника, развитие такой инфраструктуры — ключевая задача нацпроекта "Молодежь и дети".

Скамейки-волны и доски для мела: рай для малышей

Особое внимание — младшеклассникам. Для них создают почти 200 игровых пространств, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. Забудьте про ржавые качели: в новых дворах появятся подвесные мостики, качалки-балансиры, игровые комплексы с горками и даже огромные доски для рисования мелом под открытым небом.

Дизайнеры продумали все до мелочей: даже скамейки здесь необычные — в виде волны, чтобы ребятам было удобно и весело проводить время на переменах. Инфраструктура теперь строго зонирована: у каждого возраста — свои аттракционы и свои правила игры.

Юные агрономы и тотальная безопасность

Но и это еще не все. Возле некоторых зданий появятся настоящие учебно-опытные зоны с грядками. Городские дети, привыкшие к бетону и стеклу, теперь смогут сами изучать основы огородничества и следить за тем, как растут растения. Это настоящий "эко-тренд" в самом сердце мегаполиса.

Разумеется, за комфортом стоит и строгий контроль. На территориях полностью обновляют освещение — старые тусклые фонари уходят в прошлое. Устанавливаются современные системы видеонаблюдения, меняется дорожное покрытие, высаживаются тысячи деревьев и обустраиваются идеальные газоны. Теперь дорога к знаниям станет не только светлой, но и максимально безопасной. Москва в очередной раз доказывает: в вопросах заботы о детях столица не знает равных.