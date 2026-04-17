Собянин рассказал, как преобразятся школьные территории к новому учебному году

Столичные власти затеяли грандиозную перезагрузку пришкольных территорий: теперь московские учебные заведения – это не только парты и учебники, но и ультрасовременные парки для спорта и отдыха.

В Москве наступает эра новой образовательной среды. Городские власти взялись за дело с размахом — в порядок приводят не только фасады и классы, но и все пространство вокруг. В рамках амбициозной программы "Моя школа" создаются пространства, которые больше напоминают высокотехнологичные центры отдыха, чем привычные школьные дворы. О деталях масштабного проекта рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Спорт высших достижений — прямо у порога

Цифры впечатляют даже скептиков: всего для школьников обустроят 515 спортплощадок. Это не просто "коробки" с песком, а полноценные арены с безопасным, мягким покрытием и новейшим оборудованием. Здесь будет все: от профессиональных футбольных полей и беговых дорожек до площадок для волейбола, тенниса и даже зон для сдачи ГТО.

"Такие пространства не только безопасны, но и многофункциональны — дети должны проводить время на свежем воздухе с интересом и пользой", — подчеркнул Сергей Собянин.

По словам градоначальника, развитие такой инфраструктуры — ключевая задача нацпроекта "Молодежь и дети".

Скамейки-волны и доски для мела: рай для малышей

Особое внимание — младшеклассникам. Для них создают почти 200 игровых пространств, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. Забудьте про ржавые качели: в новых дворах появятся подвесные мостики, качалки-балансиры, игровые комплексы с горками и даже огромные доски для рисования мелом под открытым небом.

Дизайнеры продумали все до мелочей: даже скамейки здесь необычные — в виде волны, чтобы ребятам было удобно и весело проводить время на переменах. Инфраструктура теперь строго зонирована: у каждого возраста — свои аттракционы и свои правила игры.

Юные агрономы и тотальная безопасность

Но и это еще не все. Возле некоторых зданий появятся настоящие учебно-опытные зоны с грядками. Городские дети, привыкшие к бетону и стеклу, теперь смогут сами изучать основы огородничества и следить за тем, как растут растения. Это настоящий "эко-тренд" в самом сердце мегаполиса.

Разумеется, за комфортом стоит и строгий контроль. На территориях полностью обновляют освещение — старые тусклые фонари уходят в прошлое. Устанавливаются современные системы видеонаблюдения, меняется дорожное покрытие, высаживаются тысячи деревьев и обустраиваются идеальные газоны. Теперь дорога к знаниям станет не только светлой, но и максимально безопасной. Москва в очередной раз доказывает: в вопросах заботы о детях столица не знает равных.

17 апреля 2026, 11:25
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев

Тверской бульвар в самом сердце Москвы превратился в настоящий эпицентр доброты, где сотни преданных глаз ждут своего единственного Человека. Фестиваль "Пасхальный дар" в этом году начался с настоящего триумфа милосердия.

Более 9 тыс. обращений принял контакт-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье

Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии Московской области с начала года принял свыше 9 тыс. обращений, сообщили в Минсельхозпроде региона. По информации областного ведомства, операторы обрабатывают от 50 до 120 звонков в день.

Московские предприятия внедряют ИИ и роботов для роста производительности труда

Столичный бизнес делает решительный шаг в будущее, заменяя привычный ручной труд стальным ритмом роботов и холодным расчетом нейросетей в погоне за сверхэффективностью. Цифровая революция в разгаре Москва окончательно закрепила за собой статус технологического сердца страны.

В Москве за четыре года открыли 10 волонтерских центров "Доброе место"

Столица окончательно закрепила за собой статус мирового лидера волонтерского движения, открыв десятый юбилейный центр "Доброе место", ставший точкой притяжения для тысяч неравнодушных сердец. История этой уникальной сети началась в марте 2022 года, когда в Москве распахнуло двери первое "Доброе место".

Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить меры пожарной безопасности в лесах в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу.

