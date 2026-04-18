Окно в бездну: почему 18 апреля один неверный жест может навлечь беду на всю семью

Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

06:24Окно в бездну: почему 18 апреля один неверный жест может навлечь беду на всю семью 18:45Раскрыт секретный метод психосоматолога, который уложит вас спать за пять минут: Мозг отключается 17:42Всплыли скандальные подробности закулисной жизни семьи Газманова 17:37Казахстан заинтересовался подмосковными флагманскими школами 16:15"Я не писатель!": Леонид Каневский сделал шокирующее признание о своей жизни 13:52Конец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем 13:41Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 по 30 апреля 11:36В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев 11:25Собянин рассказал, как преобразятся школьные территории к новому учебному году 11:17Вышедший на свободу Михаил Ефремов раздает элитные квартиры в центре Москвы посторонним людям 09:55Суханкина вынесла суровый приговор артистам, замахнувшимся на песни Пугачевой: Сложно воспринимать 00:18Будете грести деньги лопатой: секретный обряд 17 апреля может сделать вас богатым до конца года 19:05Хватит терпеть: за навязчивое преследование в сети скоро начнут давать реальные сроки 17:52 Прощайте, зарядки: секретные приемы, которые заставят ваш iPhone работать на 10 часов дольше. 16:02Назван самый верный признак скорого развода: и это не частые командировки, и даже не следы губной помады 15:13"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке 13:23 Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии" 11:03Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале 09:36Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор 07:33Гнев Водяного и пустой кошелек: почему 16 апреля смертельно опасно шуметь у воды и убивать пауков 22:08Более 9 тыс. обращений принял контакт-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье 17:30Доктор Мясников назвал "врачей", которые медленно гробят людей и калечат им психику 15:43Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее 77-летия и вызвал бурю в Сети 15:34Московские предприятия внедряют ИИ и роботов для роста производительности труда 15:31В Москве за четыре года открыли 10 волонтерских центров "Доброе место" 13:44Сенсационное открытие ученых перевернуло теорию возникновения жизни 13:05Выручка девелоперов массовых новостроек "старой" Москвы упала на 37 % за год 12:11Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель" 10:45"Хоть поржем: оскандалившийся Шура вычеркнул имена врагов из мемуаров и нашел себе дерзкую замену 09:39Раскрылось, где и с кем отметит свое 77-летие Алла Пугачева 00:32Проклятие черной птицы: почему 15 апреля одна случайная ошибка может оставить вас без гроша 18:39Конец мучениям: ученые нашли способ остановить любую аллергию 16:44"Практически инвалидность": Геннадий Малахов раскрыл секретный метод, который вернул его к жизни 15:05Если спать именно так – выспитесь лучше: секрет бодрого утра без лишних затрат 13:51Банк ДОМ.РФ фиксирует улучшение качества риск-метрик застройщиков 13:13Деньги потекут рекой: ясновидящая назвала идеальную работу для каждого знака зодиака 11:53Уже известна точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст 10:14Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор 09:09Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни 22:19Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками 19:07Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары 17:04Слезы в зале суда: Артем Чекалин получил 7 лет, пока Лерчек борется со страшным недугом 16:01Квартиры по цене самолета: москвичи массово отказываются от покупки жилья в новостройках 15:24В короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции 14:09"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна 13:59Забудьте про Москву: назван город России, где на обычной квартире можно сказочно разбогатеть 12:28На дне: пьяная Бритни Спирс загремела в клинику сразу после ареста 10:49Вылитая Кристина: повзрослевшая дочь Галкина* произвела фурор на Таймс-сквер 09:44Не вздумайте выбрасывать: 3 хитрости, как превратить пасхальные яйца в деликатес 00:27День Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни
Окно в бездну: почему 18 апреля один неверный жест может навлечь беду на всю семью

154

Именно сегодня категорически запрещено держать окна плотно закрытыми, иначе беды и болезни навсегда поселятся в вашем доме.

18 апреля в народном календаре называют днем Федула Ветреника. Наши предки относились к этой дате с особым трепетом и даже опаской. Считалось, что именно сегодня весна окончательно заявляет о своих правах, а теплые ветры приносят в мир особую магическую силу. Но эта сила могла быть как созидательной, так и разрушительной — все зависело от поведения человека. Главные запреты были связаны с окнами, и нарушать их не решались даже самые смелые, чтобы не прогневать судьбу.

Основное правило дня касалось проветривания жилья. Именно сегодня категорически запрещено держать окна плотно закрытыми, иначе беды и болезни навсегда поселятся в вашем доме. Считалось, что зимний застойный воздух в комнатах накопил в себе слишком много негатива. Весенний ветер должен выдуть всю "кислятину" и хворь, которая собиралась по углам долгие месяцы. Если же окна оставались запертыми, плохая энергия не могла выйти, а новая, светлая сила просто не находила пути внутрь. Хозяйки с самого утра широко распахивали ставни, даже если на улице было еще прохладно.

С окнами был связан и еще один строгий запрет. 18 апреля ни в коем случае нельзя ничего выбрасывать в окно, даже самую маленькую соринку. Люди верили, что под окнами в этот день стоят невидимые защитники дома или ангелы, которые следят за порядком. Выброшенный мусор или грязная вода могли сильно обидеть этих духов. Тот, кто нарушал это правило, рисковал моментально потерять достаток. В таких домах начинались бесконечные поломки, вещи портились, а деньги буквально утекали сквозь пальцы.

Также старики предупреждали: не стоит сегодня идти против ветра. Если нужно выйти по делам, старались выбирать дорогу так, чтобы порывы не били прямо в лицо. В народе говорили, что "встречный" ветер на Федула может выдуть из человека остатки здоровья и жизненных сил. Ветер в этот день воспринимали как живое существо, с которым нужно уметь договариваться, а не бороться. Пренебрежение этим советом часто приводило к затяжным болезням и упадку духа, которые могли длиться до самого лета.

Еще один важный запрет касался тяжелого труда и ссор. 18 апреля нельзя было затевать ремонт или серьезную перестройку. Грохот и шум могли испугать добрые вести, которые приносит весна. Но самое опасное — это бранные слова и сплетни. Говорили, что ветер сегодня разносит любые звуки на огромные расстояния. Плохое слово, сказанное в гневе, обязательно возвращалось к человеку в тройном размере. Старались говорить только о хорошем, чтобы не накликать на себя лишних проблем.

Женщинам в этот день не советовали заниматься рукоделием. Шитье или вязание могли "запутать" нити судьбы, и тогда в жизни началась бы полоса неразберихи. Лучше было посвятить время приготовлению простой еды. Главным блюдом считалась выпечка в форме птиц, которую раздавали детям и соседям. Это был добрый знак, призывающий тепло.

Если на Федула в дом залетала птица, ее ни в коем случае нельзя было выгонять силой. Нужно было дождаться, пока она сама найдет выход, иначе можно было спугнуть семейное счастье. Приметы 18 апреля учили людей быть внимательными к пространству. Нужно было просто открыться новому, впустить в жизнь свежий воздух и оставить в прошлом все обиды. Ведь весна — это время обновления, и начинать его лучше с чистого сердца и распахнутого настежь окна.

18 апреля 2026, 06:24
Фото: freepik.com
Раскрыт секретный метод психосоматолога, который уложит вас спать за пять минут: Мозг отключается

Ночные кошмары наяву: когда в голове крутится бесконечное "кино" из проблем и планов, долгожданный сон становится недостижимой роскошью. Многие из нас знакомы с этой пыткой: вы смертельно устали, легли в постель, но вместо провала в сладкое забытье мозг включает режим "активного поиска".

Всплыли скандальные подробности закулисной жизни семьи Газманова

Громкий скандал разразился там, где его ждали меньше всего. Мирный фасад жизни звездного семейства Газмановых дал трещину.

"Я не писатель!": Леонид Каневский сделал шокирующее признание о своей жизни

Легендарный артист, чей голос заставляет преступников трепетать, а зрителей – не отрываться от экранов, сделал неожиданное заявление: он годами водил публику за нос. Настоящий ажиотаж и столпотворение случились на книжной ярмарке Non/fiction Весна.

Конец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем

Скитаниям "женщины, которая поет", по всей видимости, пришел финал. Эпопея с бесконечными переездами звездного семейства, начавшаяся в феврале 2022 года, зашла в тупик.

Вышедший на свободу Михаил Ефремов раздает элитные квартиры в центре Москвы посторонним людям

Михаил Ефремов, триумфально вернувшийся из мест лишения свободы на театральные подмостки, устроил настоящую ревизию своих богатств. Михаил Ефремов снова в деле.

17/04ПтнКонец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем 16/04ЧтвДмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале 16/04Чтв"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке 16/04Чтв Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии" 16/04ЧтвНазван самый верный признак скорого развода: и это не частые командировки, и даже не следы губной помады 17/04ПтнВышедший на свободу Михаил Ефремов раздает элитные квартиры в центре Москвы посторонним людям