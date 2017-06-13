Убийца пыталась скормить тело пенсионера свиньям

Жительница Тверской области зарезала ножом своего сожителя и расчленила его. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области

Тело мужчины с многочисленными ранами было обнаружено в одном из частных домов подмосковного Волоколамска.

11 июня вечером двадцати восьмилетняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим 83-летним сожителем. В результате конфликта, она схватила топорик для разделки мяса и начала бить его по лицу, шее и рукам, потом продолжила экзекуцию кухонным ножом. Придя в себя, женщина попыталась скрыть следы преступления, отрезалаему голову и выбросила части тела в загон для свиней.

Как сообщает " Подмосковье сегодня" со ссылкой на СКР, сотрудники полиции нашли труп 83-летнего пенсионера с огромным количеством повреждений в одном из частных домов. Женщину задержали женщину по подозрению в убийстве.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. "В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в Следственном Комитете.

В марте 2017 года подобное преступление совершил житель Москвы. Он убил своего отца в ходе ссоры, а потом расчленил тело и закопал останки в подмосковных Мытищах. Своему отцу он нанес ножом не менее двух ударов , после чего расчленил тело на несколько фрагментов, вынес и закопал их в лесу .