Ловушка для бизнеса: почему картинка из нейросети может стоить вам свободы и денег

Использование картинок от нейросетей в бизнесе может обернуться для владельца судами и потерей всех авторских прав.

Нейросети сегодня — это инструмент номер один для дизайнеров и маркетологов. С их помощью создают логотипы, рекламные макеты и целые стили для компаний. Кажется, что это идеальный помощник: нажал кнопку и получил шедевр за секунды. Но адвокат Станислав Вершинин предупреждает, что такая легкость — это юридическая ловушка. Законодательство просто не успевает за технологиями, и это создает опасную неопределенность для любого предпринимателя.

Самая большая проблема кроется в авторстве. По закону автором может быть только человек, который приложил творческие усилия. Машина не умеет "творить" в юридическом смысле, а значит, у сгенерированного продукта нет законного хозяина. Любая иллюстрация, созданная искусственным интеллектом, может в любой момент обернуться судебным иском или полной потерей прав на бренд. Если вы используете картинку из нейросети в чистом виде, ее может спокойно украсть любой конкурент. Вы не сможете защитить свои права в суде, потому что авторства просто не существует. Чтобы обезопасить себя, нужно обязательно дорабатывать результат в графических редакторах и сохранять историю всех генераций и правок как доказательство своего труда.

Второй риск — это обвинения в плагиате. Нейросеть не берет идеи из космоса, она обучается на работах реальных художников и фотографов со всего мира. Всегда есть шанс, что ИИ выдаст вам результат, который слишком сильно напоминает чужое творчество. Если автор оригинала это заметит, платить огромные компенсации за нарушение авторских прав придется вам, а не разработчикам сервиса. Проверять готовые работы через поиск по картинкам — это теперь обязательный ритуал для каждого, кто не хочет разориться на судах.

Особая тема — это лица людей. Суды уже сейчас обращают внимание на "поддельных" персонажей в рекламе. Даже если лицо сгенерировано и такого человека не существует в природе, это могут признать манипуляцией и введением потребителей в заблуждение. Вспомните инцидент с предвыборными листовками КПРФ: тогда использование ИИ-персонажей вызвало массу вопросов. Юристы советуют вообще отказаться от фотореалистичных портретов в маркетинге, если вы не хотите обвинений в нарушении закона о персональных данных.

Нельзя забывать и о безопасности. Когда вы загружаете в нейросеть документы компании или данные клиентов, вы фактически передаете их владельцу сервиса. Это прямая утечка информации к третьим лицам. В будущем это может обернуться разглашением коммерческой тайны. Чтобы не подставить бизнес, лучше использовать корпоративные тарифы и никогда не загружать в публичный ИИ важные файлы.

Также стоит внимательно читать правила самих сервисов. Многие запрещают использовать свои продукты в коммерции на бесплатных аккаунтах. Но даже при наличии подписки отвечать за нарушение чужих прав будете только вы. Нейросеть — это просто современный молоток, а не творец. Если вы не внесете свой личный вклад в работу, ваш дизайн останется юридически беззащитным. Помните, что за красивой картинкой могут скрываться огромные убытки, если не подходить к технологиям с умом. Искусственный интеллект должен помогать вам, а не заменять вашу ответственность перед законом.

19 апреля 2026, 15:43
Фото: freepik.com
Врачи назвали самое важное для сна время: нельзя пропускать
После 23:00 организм начинает стремительно стареть и разрушаться. Многие из нас привыкли засиживаться в социальных сетях или доделывать рабочие задачи далеко за полночь.

Проклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег
Если 19 апреля просидеть весь день в четырех стенах и проигнорировать праздник, можно навлечь на себя вечное одиночество и череду финансовых неудач. 19 апреля в этом году — день особенный.

Эксперт раскрыла, в какие дни месяца лучше держать кошелек закрытым
Именно в определенные лунные фазы наш мозг отключается, и мы начинаем сметать с полок все подряд, даже если в кармане последняя тысяча. Вы когда-нибудь задумывались, почему рука сама тянется к кнопке "купить", когда вы просто зашли на маркетплейс на минутку? В корзине вдруг оказываются вещи, о которых вы еще вчера даже не помышляли: какая-то странная посуда, пятая рубашка или совершенно ненужный органайзер.

Цифровое завещание: как не потерять доступ к аккаунтам близких и миллионам в сети
Юридическая неопределенность в отношении аккаунтов в соцсетях может привести к потере ценных семейных архивов и доходов. Сегодня мы проводим в интернете больше времени, чем в реальности.

Код выживания 4-4-4-4: как спецслужбы справляются со стрессом за одну минуту
Эта простая техника дыхания буквально за 60 секунд выключает стресс и возвращает контроль над собой. Мир несется на бешеной скорости.

