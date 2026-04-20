"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки

124

Доктор Мясников объяснил, почему привычка пить таблетки от боли может закончиться на больничной койке.

Самый известный телеврач страны Александр Мясников в своем канале в мессенджере MAX опубликовал экстренное предупреждение для всех, кто привык при любом дискомфорте тянуться за заветным блистером с обезболивающим. Как оказалось, привычные препараты могут запустить в организме цепочку фатальных изменений.

Сценарий, знакомый миллионам: заболела спина или сустав, выпили популярный препарат — и вроде бы полегчало. Но уже на следующее утро в зеркале ждет неприятный сюрприз: пугающие отеки, тяжесть в ногах, а весы внезапно показывают прибавку в паре килограммов. Это не случайность и не "просто вода". По словам Мясникова, это сигнал о том, что организм попал под удар препаратов из класса нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Удар по невидимым мишеням

Доктор Мясников детально разложил по полочкам, что именно происходит внутри нас после приема такой таблетки. Все дело в блокаде простагландинов — особых регуляторов в наших тканях. В месте боли они "выключают" неприятные ощущения, но одновременно бьют по жизненно важным органам.

"Это приводит в частности к такому широко известному побочному действию НПВС как появлению эрозий и язв желудка", — поясняет Александр Мясников.

Однако есть и более коварная мишень — почки. Именно простагландины заставляют почки вовремя выводить лишнюю соль и воду. Как только их работа блокируется лекарством, сосуды сужаются, кровоток падает, а натрий и жидкость оказываются в ловушке внутри вашего тела.

Статистика, которая пугает

Особенно жестко этот эффект проявляется у людей зрелого возраста. Александр Мясников приводит тревожные цифры: снижение функции почек наблюдается у 60% пожилых людей и у каждого пятого, кому едва исполнилось сорок. Для них обычное обезболивающее может стать пусковым крючком для серьезной катастрофы.

Главный риск заключается в том, что лишняя жидкость, запертая в организме, создает колоссальную нагрузку на сердце и сосуды. Результат может быть непоправимым. Как пишет доктор в своем канале, это "большая излишняя нагрузка на сердечно сосудистую систему, приводящая к гипертонии, угрозе инфарктов и инсультов". Мясников подчеркивает, что НПВС особенно опасны для тех, у кого уже диагностированы сердечная недостаточность или заболевания почек и печени.

Маркетинговые мифы и реальный путь к спасению

Доктор Мясников предостерег и от излишнего доверия к так называемым "селективным" препаратам нового поколения. Многие считают их панацеей, но это не так. Да, они чуть меньше раздражают желудок, но по почкам и сердцу бьют с той же беспощадностью, вызывая задержку воды и провоцируя гипертонию.

"Вывод мало утешителен", — констатирует врач.

Пожилые люди часто страдают от хронических болей, но бесконтрольный прием классических таблеток для них — путь в никуда. Для тех, кто мучается от неврологических болей, Мясников советует совсем другой спектр лекарств — антидепрессанты и противосудорожные средства. Главное — помнить: правильная диагностика боли важнее, чем горсть таблеток. Не превращайте свою аптечку в источник новых болезней.

Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"
Ночной дозор русалок: 20 апреля за обычный взгляд в окно можно заплатить своим здоровьем
Диагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин
Ловушка для бизнеса: почему картинка из нейросети может стоить вам свободы и денег
Врачи назвали самое важное для сна время: нельзя пропускать
Проклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег
