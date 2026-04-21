Останется без гроша и жилья: у Аллы Пугачевой хотят отобрать все

Примадонна в опале рискует лишиться своей "золотой подушки": общественники требуют немедленно наложить арест на скрытые миллионы Аллы Пугачевой и проверить ее связи с иноагентами.



Громкий скандал вокруг Аллы Пугачевой набирает обороты. Пока певица наслаждается средиземноморским бризом на Кипре, в России вскрылись пикантные подробности ее финансовых дел. Оказалось, что с начала СВО артистка не забывала пополнять свои счета в российских банках — сумма там скопилась внушительная, порядка 120 миллионов рублей. Но спокойной жизни на эти дивиденды, похоже, приходит конец.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объявил Примадонне настоящую финансовую войну. Он выступил с резкой инициативой: провести тотальную проверку и заморозить все активы певицы. По мнению Бородина, ситуация, когда артистка, открыто порвавшая с родиной и связанная с иноагентом, сохраняет в России гигантскую "подушку безопасности", просто недопустима.

Ловушка для аффилированного лица

Бородин бьет в самое больное место — юридическое. Несмотря на то что сама Пугачева пока не имеет статуса иноагента, ее муж Максим Галкин* давно носит это "звание". В беседе с журналистами Бородин напомнил о понятии "аффилированное лицо", которое может стать для Аллы Борисовны роковым.

"Пугачева является аффилированным лицом Максима Галкина*. Мы направляем обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура выяснили: откуда деньги, как они расходуются и не уходят ли они из страны. На время проверки эти 120 миллионов должны быть заморожены. Нам нужно знать, на что идут эти средства", — отрезал общественник.

Бородин уверен: отсутствие уголовных дел против самой певицы — не повод закрывать глаза на ее сомнительные капиталы.

Долги, пыль и плесень: крах империи

Но финансовые счета — это лишь верхушка айсберга. Похоже, некогда всесильная Примадонна теряет хватку даже в бытовых вопросах. Стало известно, что Пугачева превратилась в банальную неплательщицу: за свою роскошную квартиру в самом центре Москвы площадью 300 "квадратов" она задолжала коммунальщикам около 100 тысяч рублей. Теперь над элитной недвижимостью нависла реальная угроза конфискации — управляющая компания не намерена прощать долги звездной беглянке.

Тем временем символ былого величия — знаменитый замок в подмосковной Грязи — представляет собой жалкое зрелище. Некогда ухоженное поместье сегодня покрывается пылью и плесенью. Сад зарос, за участком никто не присматривает, а вокруг величественных стен сиротливо стоит строительная техника. Гнездо, которое Пугачева и Галкин* вили с таким пафосом, буквально разваливается на глазах, превращаясь в памятник ушедшей эпохе.

Похоже, время, когда Алле Борисовне прощали все, безвозвратно ушло. Теперь ей придется отвечать и за политические связи, и за неоплаченные квитанции, рискуя встретить старость вдали от привычной роскоши и с заблокированными счетами.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.