Казахстан заинтересовался подмосковными флагманскими школами

В Доме правительства Московской области состоялось 25-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом парламента Казахстана. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил партнерам развивать обмен школьниками, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«У нас имеются неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы — как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Беларусью — наладить такие же связи с казахстанскими школами», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Казахстан — один из ключевых торговых партнеров Подмосковья. За пять лет объем взаимной торговли вырос в полтора раза, а доля региона в общероссийском товарообороте с республикой превысила 10%.

С начала 2025 года при поддержке областного правительства 77 компаний заключили экспортные контракты почти на 20 млн долларов. В 2026 году подмосковные предприятия примут участие в трех международных выставках в Казахстане.

Стороны также реализуют совместные инвестпроекты. В ОЭЗ «Дубна» казахстанская компания «Навифарм» построит завод по производству лекарств для глаз, горла и органов дыхания. Инвестиции — 2 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест. В Наро-Фоминском округе на базе ТЛЦ «Селятино» при участии России, Казахстана и Китая строится транспортно-логистический хаб за 14 млрд рублей, где появится 1,5 тыс. рабочих мест. Подмосковная компания «Славтранс-Сервис» совместно с казахстанскими партнерами построит аналогичный хаб в Алматинской области.

Первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, который провел заседание вместе с вице-спикером Сената Казахстана Жакипом Асановым, отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы.

«Уверен, что инвестиционные проекты, предложенные Московской областью и коллегами из Казахстана, помогут приумножить результат», — сказал он.

Делегация Казахстана посетила Центр управления регионом, где ознакомилась с системой сбора и обработки обращений жителей. Зампред сената Жакип Асанов назвал Подмосковье мощнейшим экономическим двигателем и одним из лидеров России. «Видим сложнейшие транспортные развязки, современные индустриальные парки и тот комфортный бизнес-климат, который здесь создан для предпринимателей», — добавил он.

Сотрудничество развивается и в науке — на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне, а также в гуманитарной сфере, включая детские патриотические форумы и спортивные турниры, такие как «Кубок Овечкина».