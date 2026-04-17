Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

Пятница 17 апреля

Казахстан заинтересовался подмосковными флагманскими школами

В Доме правительства Московской области состоялось 25-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом парламента Казахстана. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил партнерам развивать обмен школьниками, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«У нас имеются неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы — как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Беларусью — наладить такие же связи с казахстанскими школами», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Казахстан — один из ключевых торговых партнеров Подмосковья. За пять лет объем взаимной торговли вырос в полтора раза, а доля региона в общероссийском товарообороте с республикой превысила 10%.

С начала 2025 года при поддержке областного правительства 77 компаний заключили экспортные контракты почти на 20 млн долларов. В 2026 году подмосковные предприятия примут участие в трех международных выставках в Казахстане.

Стороны также реализуют совместные инвестпроекты. В ОЭЗ «Дубна» казахстанская компания «Навифарм» построит завод по производству лекарств для глаз, горла и органов дыхания. Инвестиции — 2 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест. В Наро-Фоминском округе на базе ТЛЦ «Селятино» при участии России, Казахстана и Китая строится транспортно-логистический хаб за 14 млрд рублей, где появится 1,5 тыс. рабочих мест. Подмосковная компания «Славтранс-Сервис» совместно с казахстанскими партнерами построит аналогичный хаб в Алматинской области.

Первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, который провел заседание вместе с вице-спикером Сената Казахстана Жакипом Асановым, отметил, что страны связывают крепкие узы дружбы.

«Уверен, что инвестиционные проекты, предложенные Московской областью и коллегами из Казахстана, помогут приумножить результат», — сказал он.

Делегация Казахстана посетила Центр управления регионом, где ознакомилась с системой сбора и обработки обращений жителей. Зампред сената Жакип Асанов назвал Подмосковье мощнейшим экономическим двигателем и одним из лидеров России. «Видим сложнейшие транспортные развязки, современные индустриальные парки и тот комфортный бизнес-климат, который здесь создан для предпринимателей», — добавил он.

Сотрудничество развивается и в науке — на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне, а также в гуманитарной сфере, включая детские патриотические форумы и спортивные турниры, такие как «Кубок Овечкина».

17 апреля 2026, 17:37

В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев

Тверской бульвар в самом сердце Москвы превратился в настоящий эпицентр доброты, где сотни преданных глаз ждут своего единственного Человека. Фестиваль "Пасхальный дар" в этом году начался с настоящего триумфа милосердия.

Собянин рассказал, как преобразятся школьные территории к новому учебному году

Столичные власти затеяли грандиозную перезагрузку пришкольных территорий: теперь московские учебные заведения – это не только парты и учебники, но и ультрасовременные парки для спорта и отдыха. В Москве наступает эра новой образовательной среды.

Более 9 тыс. обращений принял контакт-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье

Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии Московской области с начала года принял свыше 9 тыс. обращений, сообщили в Минсельхозпроде региона. По информации областного ведомства, операторы обрабатывают от 50 до 120 звонков в день.

Московские предприятия внедряют ИИ и роботов для роста производительности труда

Столичный бизнес делает решительный шаг в будущее, заменяя привычный ручной труд стальным ритмом роботов и холодным расчетом нейросетей в погоне за сверхэффективностью. Цифровая революция в разгаре Москва окончательно закрепила за собой статус технологического сердца страны.

В Москве за четыре года открыли 10 волонтерских центров "Доброе место"

Столица окончательно закрепила за собой статус мирового лидера волонтерского движения, открыв десятый юбилейный центр "Доброе место", ставший точкой притяжения для тысяч неравнодушных сердец. История этой уникальной сети началась в марте 2022 года, когда в Москве распахнуло двери первое "Доброе место".

16/04ЧтвАлле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор 17/04ПтнКонец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем 15/04СрдБолее 9 тыс. обращений принял контакт-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье 16/04ЧтвДмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале 16/04Чтв"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке 16/04ЧтвГнев Водяного и пустой кошелек: почему 16 апреля смертельно опасно шуметь у воды и убивать пауков