Тайный сигнал: раскрыт секретный шифр Елизаветы II, который приводил в ужас ее окружение

Даже спустя годы после ее ухода, личные тайны самой долгоправящей королевы мира продолжают будоражить воображение, открывая нам женщину, которая умела управлять империей и ставить на место наглецов одним движением изящной сумочки.



21 апреля мир вспоминает Елизавету II. И хотя официально Британия праздновала день рождения монарха в июне, именно апрельская дата была для Лилибет (как ласково звали ее домашние) настоящей и интимной. Жизнь этой женщины была наполнена протоколами, но за фасадом чопорности скрывались детали, которые шокировали бы любого обывателя.

Секретный код кожаной сумки

Мало кто знает, что знаменитая сумочка королевы от бренда Launer была не просто модным аксессуаром, а настоящим пультом управления реальностью. Елизавета II использовала ее для подачи секретных сигналов своему персоналу. Если во время скучного банкета королева переставляла сумку из левой руки в правую — это означало, что собеседник ей смертельно надоел и фрейлины должны немедленно "спасти" ее.

Но самый грозный знак был другим: если сумочка оказывалась на столе, это значило, что мероприятие должно закончиться ровно через пять минут. Если же королева ставила аксессуар на пол, свита понимала — разговор стал невыносим и монархиню нужно выручать немедленно. Этот невидимый шифр позволял ей сохранять безупречную вежливость, избавляясь от зануд одним движением кисти.

Механик в юбке и без паспорта

Елизавета II была единственным человеком в Великобритании, которому по закону не требовались водительские права и паспорт. Зачем ей документ, который выдается от ее же собственного имени? При этом королева была великолепным водителем. Любовь к машинам проснулась в ней в годы Второй мировой войны, когда принцесса, вопреки протестам семьи, вступила в женский вспомогательный территориальный корпус. Там будущая правительница получила квалификацию механика и научилась виртуозно перебирать двигатели тяжелых грузовиков. До самых последних дней она обожала сесть за руль своего Land Rover и "прохватить" по окрестностям поместья, пугая случайных прохожих.

Хозяйка лебедей и дельфинов

Британская корона — это не только короны и скипетры, но и... все дикие животные страны. Согласно древнему закону, который Елизавета II свято соблюдала, ей принадлежали все лебеди на Темзе, а также все киты, дельфины и осетры в территориальных водах королевства. Любой выловленный "королевский" осетр технически принадлежал лично ей.

Свадьба по талонам

Даже в личной жизни королева знала, что такое экономия. Ее свадьба с принцем Филиппом состоялась в 1947 году, когда Британия еще жила по карточкам после войны. Чтобы оплатить ткань для своего великолепного подвенечного платья, принцесса Елизавета собирала продуктовые купоны. Правительство выделило ей дополнительные 200 талонов, но это все равно был жест солидарности с народом, который до сих пор вспоминают с придыханием.

Елизавета II ушла, оставив после себя эпоху, которую невозможно повторить. Она была иконой стиля, символом стойкости и женщиной, которая знала: настоящая власть не в криках, а в умении вовремя переложить сумочку из одной руки в другую.