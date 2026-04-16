Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале

Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров сумел отстоять в суде не только свою честь, но и "оголенное достоинство", доказав, что миллионы рублей – слишком высокая цена за секундную оплошность перед камерой.

Самарские юристы, кажется, решили, что на имидже Дмитрия Диброва можно заработать больше, чем на самой юриспруденции. Как стало известно в апреле 2026 года, Арбитражный суд Москвы поставил жирную точку в громком деле, которое тянулось несколько месяцев. Платформа юридических услуг из Самары требовала от 66-летнего шоумена баснословную компенсацию в размере шести миллионов рублей. Причиной столь яростной атаки стала "испорченная репутация" компании, "лицом" которой долгое время являлся Дмитрий Александрович.

Конфликт разгорелся после того, как в ноябре 2025 года Сеть буквально взорвало провокационное видео. На кадрах, снятых случайными очевидцами, Дибров выходил из автомобиля с распахнутой настежь ширинкой. Самарские бизнесмены тут же сочли, что "оголенное достоинство" их амбассадора нанесло непоправимый урон их доброму имени, и в одностороннем порядке расторгли рекламный контракт, решив вдобавок "раздеть" телеведущего еще и на деньги.

Однако юристы недооценили связи и хватку Диброва. Шоумен по старой доброй традиции обратился к "тяжелой артиллерии" — звездному адвокату Александру Добровинскому. И тот в очередной раз доказал, что равных ему в защите чести (и всего остального) просто нет. Суд, внимательно изучив материалы дела, полностью отказал самарской фирме в удовлетворении их "аппетитных" требований.

"Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах Интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов", — с присущим ему сарказмом прокомментировал триумф Александр Добровинский.

Похоже, попытка нажиться на "голом" скандале обернулась для самарцев лишь судебными издержками и насмешками коллег.

Сам Дмитрий Дибров, кажется, окончательно оправился от потрясений прошлого года. А ведь на него обрушилось все и сразу: болезненный развод с Полиной, которая ушла к более молодому сопернику, имущественные споры и шлейф слухов об экзальтированном поведении. Многие тогда говорили о "бумеранге", но Дмитрий Александрович нашел в себе силы переродиться.

Сегодня в его жизни царит весна. Рядом с мэтром — новая спутница, 43-летняя красавица-нутрициолог Екатерина Гусева. Пара уже живет вместе и является одной из самых ярких на светских раутах 2026 года. Ради Кати Дибров совершил невозможное: заметно похудел, подтянулся и даже избавился от благородной седины.

"Хочу все еще нравиться Кате. Она такая привередливая. Приходится так много думать о внешнем виде. Господа, это такое бремя! Но это сладкое бремя!" — признается обновленный Дибров.

Глядя на его триумф в суде и счастливую улыбку рядом с новой пассией, становится ясно: расстегнутая ширинка — это лишь досадная мелочь на пути человека, который умеет наслаждаться жизнью вопреки всем судебным искам.

16 апреля 2026, 11:03
Дмитрий Дибров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Дмитрий Александрович Дибров

