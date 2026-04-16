Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии"

Смертельный диагноз и изматывающее лечение не смогли сломить волю популярного блогера Лерчек, которая вопреки запретам врачей и мольбам близких бросилась в рабочую пучину прямо из больничной палаты.



Валерия Чекалина продолжает доказывать, что она — настоящий "железный феникс" отечественного интернета. Страшная новость о том, что у звезды диагностирован рак желудка четвертой стадии, прогремела несколько недель назад, оставив фанатов в состоянии шока. Однако сама Лера старается сохранять привычный ритм жизни. Вчерашний день стал очередным тому подтверждением: едва закончилась изнурительная процедура химиотерапии, блогерша заявила, что отменять планы не намерена.

"Малышка поспала немного и сказала, что ей уже получше. Поэтому, как отключат химию, поедем работать сразу из больницы", — сообщил в соцсетях близкий друг Чекалиной.

Он признался, что этот выход — огромный шаг в "самую беззащитную уязвимость" для Леры. Звезда, привыкшая всегда выглядеть идеально, сейчас вынуждена бороться не только за жизнь, но и за право оставаться в строю, несмотря на физическое истощение.

В личном блоге приятель Лерчек показал кадры, от которых сжимается сердце. На видео запечатлен процесс подготовки к съемкам: сначала над изможденным лицом звезды колдует визажист, мастерски скрывая следы тяжелой терапии, а затем блогерша сама надевает парик. Чекалина не хочет, чтобы мир видел ее слабой, и эта "маскировка" — ее личный щит против болезни.

Напомним, ситуация со здоровьем Валерии оценивается как крайне тяжелая. Метастазы поразили не только желудок, но и легкие, ноги, а также позвоночник. Совсем недавно врачи провели сложнейшую операцию по удалению новообразования в позвонках, после которой Лера на время потеряла способность передвигаться самостоятельно. Казалось, о карьере можно забыть, но Чекалина совершила невозможное.

Не обходится и без домыслов. Накануне в Сети появились сообщения от очевидцев, которые заметили Лерчек в одном из фитнес-клубов. У многих возник резонный вопрос: как человек с четвертой стадией рака находит силы на спортзал? Ясность внес новый возлюбленный звезды Луис Сквиччиарини. По его словам, тренировки — это не каприз, а жесткая рекомендация медиков. Лера занимается на пределе возможностей, чтобы поддерживать организм в этой неравной схватке с онкологией. Каждый ее шаг сегодня — это манифест жизни, который заставляет миллионы людей верить в чудо.