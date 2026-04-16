Хватит терпеть: за навязчивое преследование в сети скоро начнут давать реальные сроки

Представьте ситуацию: вы просыпаетесь, а в телефоне — гора сообщений от незнакомца или бывшего партнера. Он знает, где вы обедали, с кем гуляли и даже в чем были одеты. Это киберсталкинг, и многие жертвы чувствуют себя абсолютно беззащитными. Полиция часто разводит руками, мол, прямого закона нет, а значит, и состава преступления тоже. Но ситуация в России начинает меняться. Адвокат Станислав Вершинин объясняет, что хотя отдельной статьи за сталкинг пока не существует, наказать агрессора можно уже сегодня, если грамотно использовать текущие законы.

Сейчас юристы вынуждены собирать обвинение по кусочкам из разных статей. Если кто-то без спроса публикует ваши фотографии или адрес дома — это 137-я статья УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Если в сообщениях проскакивают угрозы расправой — в дело вступает 119-я статья. Даже за обычные гадости в комментариях можно привлечь по административной статье об оскорблении. Но мы все понимаем, что штраф редко останавливает человека с навязчивой идеей. Именно поэтому в начале 2026 года в Госдуму внесли законопроект, который должен навести порядок.

Это даст правоохранителям инструмент, которого у них никогда не было. В законе появятся такие понятия, как "навязчивое преследование" и "охранный ордер". Последний — это официальный запрет суда на любое приближение или попытку контакта. Если преследователь напишет хотя бы одно сообщение после выдачи такого ордера, его сразу привлекут к ответственности. А для тех, кто преследует в сети несовершеннолетних, планируют ввести арест до 15 суток.

Что же делать тем, кто столкнулся с преследованием прямо сейчас? Первое и самое важное — перестаньте просто блокировать и удалять весь этот мусор. Вам нужны железные доказательства. Делайте скриншоты всего: сообщений, комментариев, личных страниц преследователя. Используйте специальные приложения, чтобы записывать телефонные разговоры. Очень важно один раз четко и ясно написать в ответ: "Я запрещаю тебе со мной общаться". Зафиксируйте этот отказ. Это станет доказательством того, что вы не вели диалог, а подвергались одностороннему давлению.

С этими материалами нужно идти в полицию и писать заявление. Если там отказывают в возбуждении дела, не опускайте руки — сразу обращайтесь к прокурору и обжалуйте это решение. Преследование сложно доказать, но с пачкой скриншотов и аудиозаписей это становится реальностью. Параллельно займитесь своей "цифровой гигиеной". Смените все пароли, настройте двухфакторную аутентификацию и, что самое главное, отключите геолокацию во всех приложениях.

Ваше спокойствие стоит того, чтобы за него побороться. Закон наконец-то начинает признавать цифровые угрозы такими же реальными, как и физические. Российское законодательство сейчас проходит важный этап, и шансы на принятие нового проекта очень высоки. Не бойтесь давать отпор тем, кто решил, что может безнаказанно портить вам жизнь через экран смартфона.