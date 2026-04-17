Суханкина вынесла суровый приговор артистам, замахнувшимся на песни Пугачевой: Сложно воспринимать

Пока в кулуарах шоу-бизнеса обсуждают дерзкий план по "экспроприации" хитов Аллы Пугачевой, Маргарита Суханкина вынесла жесткий вердикт этой затее.



В отечественном музыкальном сообществе не утихают споры о том, стоит ли передавать легендарный репертуар Примадонны в руки новых исполнителей, жаждущих легкого успеха. Экс-солистка культовой группы "Мираж" Маргарита Суханкина, чей голос сам по себе является эталоном целой эпохи, высказалась на эту тему максимально жестко и профессионально. По ее глубокому убеждению, любое посягательство на хиты, которые десятилетиями были личной "визитной карточкой" одной-единственной артистки, обречено на провал и зрительское отторжение.

Маргарита уверена, что современные певцы, мечтающие о чужих песнях, совершают роковую ошибку, не учитывая феноменальную психологическую связь между личностью Пугачевой и ее произведениями. Эта связь настолько крепка, что любая, даже самая качественная копия будет выглядеть в глазах людей бледной и неубедительной подделкой, вызывающей лишь горькое разочарование.

"Пугачева гремела, у нее была армия поклонников. Люди полюбили именно ее исполнение. Сколько было программ и шоу, где люди пытаются перепевать, и причем делают это самым худшим образом", — безапелляционно заявила звезда в интервью порталу Teleprogramma.org.

Суханкина подчеркивает, что магия этих шлягеров кроется не только в нотах, но и в той уникальной, почти мистической подаче, которую невозможно скопировать, имитировать или "перепридумать". Маргарита знает, о чем говорит, опираясь на свой колоссальный вокальный опыт. В ее биографии есть похожая история с группой "Мираж": зрители привыкли слышать любимые композиции именно в ее исполнении, и никакие альтернативные версии или замены не смогли вытеснить этот оригинал из коллективной памяти. Публика хранит верность первому впечатлению, и обмануть этот "слуховой фильтр" практически невозможно.

"Сложно воспринимать что-то другое. У всех в голове то самое исполнение, которое было первым и удачным", — поясняет артистка.

Она убеждена, что у каждого слушателя в памяти записан некий идеальный "звуковой код", и любое отклонение от него вызывает у людей подсознательное раздражение. Новые версии старых песен зачастую превращаются в нелепую и порой позорную пародию, которая лишь ярче подсвечивает недосягаемый масштаб оригинала. Когда Суханкину спросили, не хотела бы она сама рискнуть и записать обновленную версию какого-нибудь громкого хита Аллы Борисовны, ответ последовал незамедлительный и максимально твердый. Певица дала понять, что дорожит своей репутацией и творческим лицом слишком сильно, чтобы ввязываться в подобные сомнительные авантюры, которые не принесут ничего, кроме волны критики.

"Наверное, не стала бы, потому что есть огромное количество других прекрасных песен и авторов, которые можно сегодня петь, можно и нужно петь", — отрезала Маргарита.

Она убеждена, что настоящему, уважающему себя артисту не стоит прикасаться к материалу, который вызывает слишком бурные эмоции и провоцирует бесконечные споры о качестве исполнения. Вместо того чтобы пытаться реанимировать чужое прошлое и паразитировать на чужой славе, Суханкина призывает коллег искать свой собственный путь и оригинальных авторов, способных создать новые смыслы. По ее мнению, исполнение чужих "визитных карточек" — это признак творческого бессилия, особенно когда речь идет о таких глыбах, как Пугачева.

Сама звезда "Миража" продолжает успешно гастролировать со своим проверенным временем репертуаром, доказывая, что искренность, оригинальность и верность собственному стилю ценятся аудиторией гораздо выше, чем попытки примерить на себя чужую корону. В конечном итоге, любая попытка перепеть "ту самую" Пугачеву — это тупиковый путь, где исполнителя ждет лишь холодная тень былой величины и полное забвение со стороны преданных слушателей, которые никогда не простят покушения на свои музыкальные святыни.