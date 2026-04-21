"Что за вой на болотах?": Поплавская жестко унизила Боню после скандала в эфире Соловьева

Медийное пространство содрогнулось от нового витка войны между моделью Викторией Боней и телеведущим Владимиром Соловьевым: когда казалось, что градус ненависти запредельный, в бой вступила Яна Поплавская с хлестким вердиктом.



Грандиозный скандал, разразившийся между моделью Викторией Боней и телеведущим Владимиром Соловьевым, превратился в настоящую битву идеологий. Поводом для жесткой перепалки стало обращение Бони к президенту Владимиру Путину. Соловьев в своей программе на канале "Россия-1" буквально уничтожил репутацию блогерши, не стесняясь в выражениях. Телеведущий в резкой форме высказался о моральном облике звезды соцсетей, используя крайне обидные определения, намекающие на ее прошлое.

Слова Соловьева спровоцировали в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Пока одни возмущены тем, что мужчина на федеральном канале позволяет себе подобные нападки на женщину, другие считают, что время политкорректности прошло. На защиту Бони уже встали Катя Гордон и Мария Погребняк, но неожиданный удар пришел с другой стороны — от актрисы и общественного деятеля Яны Поплавской.

"Что за вой на болотах?"

Поплавская, известная своей бескомпромиссной позицией, неожиданно для многих приняла сторону Соловьева. "Красная Шапочка" российского кино буквально прошлась катком по репутации Бони, обвинив ту в неискренности и жажде хайпа на острых темах. По мнению Яны, телеведущий лишь озвучил то, о чем все и так прекрасно знают, но боятся сказать вслух.

"Соловьев все сказал правильно — назвал белое белым, черное черным, а женщину с низкой социальной ответственностью — соответствующим словом. Что вдруг за вой на болотах поднялся, что за ханжество вдруг изо всех щелей поперло? Эти же люди, которые публично кричат: "Боже мой, оскорбили женщину", сами у себя на кухне называют ее эскортницей. Возможно, даже жестче. Потому что все про нее все знают: чем и как она на самом деле зарабатывает", — эмоционально отрезала Поплавская.

Не голос народа, а "пустышка"

Актриса уверена: попытки представить Боню как некий символ "всех обиженных русских женщин" — это верх цинизма. Поплавская подчеркнула, что настоящие героини нашего времени, которые трудятся на благо страны, никогда не поставят себя в один ряд с подобными персонажами.

"Жены и матери наших бойцов, учителя, врачи, водители и повара — все они со мной солидарны. Боня и прочие блогерши не представляют этих женщин. Они не являются частью нашего народа", — заявила актриса.

Поплавская считает, что в последнее время патриотизм стал для многих "пустых" знаменитостей лишь удобным способом напомнить о себе.

В финале своего выступления Яна провела историческую параллель, вспомнив покойного Владимира Жириновского. Она напомнила, как политик в свое время нещадно критиковал Аллу Пугачеву за ее образ жизни.

"Кстати, Жириновский называл Пугачеву женщиной легкого поведения. И кто теперь скажет, что он был не прав?!" — подытожила Поплавская.

Похоже, Виктории Боне теперь придется воевать на два фронта, ведь обвинения в ее адрес становятся все более тяжелыми.