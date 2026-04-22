Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

12:34Филипп Киркоров честно признался, с кем спит в одной постели 10:44"Не сохранили": Егор Бероев взял на себя вину за крах брака с Ксенией Алферовой и ушел к балерине 09:48"Даже если меня не будет": лысая и изможденная Лерчек сделала прощальное заявление из-за смертельной болезни 00:52Деньги утекут как вода: роковая ошибка 22 апреля, которая обрекает на нищету и долги 18:29"Деньги липнут к рукам": экстрасенс раскрыла три знака зодиака, которых Вселенная целует в макушку 17:17"Дождитесь меня!": сбежавшая из страны актриса слезно умоляет родных о встрече 16:52В Щелковском колледже студенты с третьего курса совмещают учебу с работой на предприятиях 15:05"Что за вой на болотах?": Поплавская жестко унизила Боню после скандала в эфире Соловьева 12:30Тайный сигнал: раскрыт секретный шифр Елизаветы II, который приводил в ужас ее окружение 11:25Останется без гроша и жилья: у Аллы Пугачевой хотят отобрать все 10:10Что с Марией Ароновой: муж актрисы прервал молчание после новостей о госпитализации 09:01"Пасха мертвых": почему на Радоницу категорически нельзя плакать и как не разгневать души предков 00:42Роковое свидание Солнца и Луны: как не стать больным и нищим 21 апреля 17:02Стало известно, какую гигантскую "подушку безопасности" Алла Пугачева спрятала в российских банках 15:14"Жизнь разделится на до и после": каким знакам зодиака звезды готовят фатальный сюрприз с 20 апреля 14:14Собянин рассказал, какой будет станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" 13:14Скучно без драмы: почему мы выбираем абьюзеров вместо счастья и как выйти из этого порочного круга 11:56"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров 10:36 Битва за чистый пол: на сайте Клео.ру стартовало голосование за лучший робот-пылесос 2026 года 10:34Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов 09:42"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки 00:11Ночной дозор русалок: 20 апреля за обычный взгляд в окно можно заплатить своим здоровьем 21:22Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости 21:19Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции 18:57Диагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин 15:43Ловушка для бизнеса: почему картинка из нейросети может стоить вам свободы и денег 12:40Врачи назвали самое важное для сна время: нельзя пропускать 06:35Проклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег 18:29Эксперт раскрыла, в какие дни месяца лучше держать кошелек закрытым 15:33Цифровое завещание: как не потерять доступ к аккаунтам близких и миллионам в сети 11:34Код выживания 4-4-4-4: как спецслужбы справляются со стрессом за одну минуту 06:24Окно в бездну: почему 18 апреля один неверный жест может навлечь беду на всю семью 18:45Раскрыт секретный метод психосоматолога, который уложит вас спать за пять минут: Мозг отключается 17:42Всплыли скандальные подробности закулисной жизни семьи Газманова 17:37Казахстан заинтересовался подмосковными флагманскими школами 16:15"Я не писатель!": Леонид Каневский сделал шокирующее признание о своей жизни 13:52Конец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем 13:41Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 по 30 апреля 11:36В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев 11:25Собянин рассказал, как преобразятся школьные территории к новому учебному году 11:17Вышедший на свободу Михаил Ефремов раздает элитные квартиры в центре Москвы посторонним людям 09:55Суханкина вынесла суровый приговор артистам, замахнувшимся на песни Пугачевой: Сложно воспринимать 00:18Будете грести деньги лопатой: секретный обряд 17 апреля может сделать вас богатым до конца года 19:05Хватит терпеть: за навязчивое преследование в сети скоро начнут давать реальные сроки 17:52 Прощайте, зарядки: секретные приемы, которые заставят ваш iPhone работать на 10 часов дольше. 16:02Назван самый верный признак скорого развода: и это не частые командировки, и даже не следы губной помады 15:13"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке 13:23 Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии" 11:03Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале 09:36Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор
685
400
true
1
5
4.7
96
235
35

"Даже если меня не будет": лысая и изможденная Лерчек сделала прощальное заявление из-за смертельной болезни

736

Жизнь популярного блогера Лерчек превратилась в остросюжетную драму с привкусом трагедии: пока страна обсуждала ее уголовные дела, девушка столкнулась с врагом куда более страшным, чем следователи.

Валерия Чекалина, известная миллионам как Лерчек, официально покинула свою "золотую антилопу" — косметическую империю Letique. Но уходить в тень звезда не намерена. В Сети появился рекламный ролик ее нового бренда, который больше похож на исповедь человека, стоящего у края пропасти.

Имидж на грани жизни и смерти

Кадры презентации шокировали даже ко всему привыкшую публику. В объективе — новая Валерия. Вместо привычных локонов — абсолютно голая голова. Этот радикальный имидж стал не результатом каприза или модных трендов, а вынужденной мерой из-за агрессивной терапии.

Голос блогерши в ролике звучит тихо, но твердо: "Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена. И я не знаю... Хочется просто... даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье и красоте. Чтобы во всей этой суете и стрессе наши женщины находили святое время для себя", — произнесла Чекалина слова, которые многие сочли прощальными.

Тайный покровитель и два года подготовки

Несмотря на катастрофическое состояние здоровья, Лерчек работала над проектом последние два года. Оказалось, что за спиной хрупкой девушки все это время стояла мощная поддержка. В создании бренда ей активно помогал ее нынешний избранник — харизматичный итальянец Луис Сквиччиарини. Именно он стал той опорой, которая позволила Валерии не опустить руки, когда мир вокруг начал рушиться.

Роковые роды и страшный диагноз

Хронология последних месяцев жизни Чекалиной напоминает медицинский триллер. В феврале Валерия стала мамой в четвертый раз, подарив миру еще одну жизнь. Казалось бы, впереди — только счастье и восстановление. Однако судьба нанесла сокрушительный удар: на следующий же день после выписки из роддома многодетная мать оказалась в онкологической реанимации.

Диагноз прозвучал как приговор: рак желудка четвертой стадии. Состояние критическое. Онкологи открыто говорят, что в таких случаях счет может идти на недели. Адвокаты блогерши уже приложили к материалам дела выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, пытаясь достучаться до правосудия и объяснить, что сейчас Валерия борется за каждый вдох.

22 апреля 2026, 09:48
Валерия Чекалина. Фото: соцсети
Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии"

Слезы в зале суда: Артем Чекалин получил 7 лет, пока Лерчек борется со страшным недугом

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров больше не скрывает подробностей своей ночной жизни: артист во всеуслышание объявил, кто теперь делит с ним подушку в его роскошной спальне. На гала-ужине премии "Движение" от МУЗ-ТВ Киркоров произвел настоящий фурор, появившись под прицелом камер с невероятно милым спутником.

"Не сохранили": Егор Бероев взял на себя вину за крах брака с Ксенией Алферовой и ушел к балерине

Одна из самых красивых и крепких пар российского кинематографа официально прекратила свое существование: Егор Бероев прервал молчание и вывалил всю горькую правду о разрыве с Ксенией Алферовой. Для миллионов поклонников этот союз был незыблемым бастионом любви и верности.

Деньги утекут как вода: роковая ошибка 22 апреля, которая обрекает на нищету и долги

22 апреля земля "отмыкается", и вместе с первыми родниками в мир прорываются мощные финансовые потоки, способные как озолотить, так и оставить с пустыми карманами. В народном календаре этот день посвящен святому Вадиму, которого в народе прозвали "Ключником".

"Деньги липнут к рукам": экстрасенс раскрыла три знака зодиака, которых Вселенная целует в макушку

Хотите знать, кому Вселенная открыла безлимитный кредит на удачу? Известный экстрасенс и эзотерик Аделина Панина раскрыла тайные списки звезд: проверьте, не попали ли вы в число избранных счастливчиков, которым везет буквально во всем. Небо щедро одаривает каждого из нас талантами, но справедливость в зодиакальном круге — понятие относительное.

"Дождитесь меня!": сбежавшая из страны актриса слезно умоляет родных о встрече

Знаменитая беглянка, которая публично отреклась от идеалов своего отца-патриота и укатила за океан, внезапно сменила гнев на милость и обратилась к семье с пронзительной мольбой о возвращении. Драматическая история отношений знаменитого актера-патриота Владимира Машкова и его строптивой дочери получила неожиданное продолжение.

20/04ПндСтало известно, какую гигантскую "подушку безопасности" Алла Пугачева спрятала в российских банках 20/04Пнд"Жизнь разделится на до и после": каким знакам зодиака звезды готовят фатальный сюрприз с 20 апреля 21/04ВтрЧто с Марией Ароновой: муж актрисы прервал молчание после новостей о госпитализации 21/04Втр"Дождитесь меня!": сбежавшая из страны актриса слезно умоляет родных о встрече 21/04Втр"Что за вой на болотах?": Поплавская жестко унизила Боню после скандала в эфире Соловьева 21/04ВтрОстанется без гроша и жилья: у Аллы Пугачевой хотят отобрать все