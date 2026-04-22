"Даже если меня не будет": лысая и изможденная Лерчек сделала прощальное заявление из-за смертельной болезни

Жизнь популярного блогера Лерчек превратилась в остросюжетную драму с привкусом трагедии: пока страна обсуждала ее уголовные дела, девушка столкнулась с врагом куда более страшным, чем следователи.

Валерия Чекалина, известная миллионам как Лерчек, официально покинула свою "золотую антилопу" — косметическую империю Letique. Но уходить в тень звезда не намерена. В Сети появился рекламный ролик ее нового бренда, который больше похож на исповедь человека, стоящего у края пропасти.

Имидж на грани жизни и смерти

Кадры презентации шокировали даже ко всему привыкшую публику. В объективе — новая Валерия. Вместо привычных локонов — абсолютно голая голова. Этот радикальный имидж стал не результатом каприза или модных трендов, а вынужденной мерой из-за агрессивной терапии.

Голос блогерши в ролике звучит тихо, но твердо: "Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена. И я не знаю... Хочется просто... даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье и красоте. Чтобы во всей этой суете и стрессе наши женщины находили святое время для себя", — произнесла Чекалина слова, которые многие сочли прощальными.

Тайный покровитель и два года подготовки

Несмотря на катастрофическое состояние здоровья, Лерчек работала над проектом последние два года. Оказалось, что за спиной хрупкой девушки все это время стояла мощная поддержка. В создании бренда ей активно помогал ее нынешний избранник — харизматичный итальянец Луис Сквиччиарини. Именно он стал той опорой, которая позволила Валерии не опустить руки, когда мир вокруг начал рушиться.

Роковые роды и страшный диагноз

Хронология последних месяцев жизни Чекалиной напоминает медицинский триллер. В феврале Валерия стала мамой в четвертый раз, подарив миру еще одну жизнь. Казалось бы, впереди — только счастье и восстановление. Однако судьба нанесла сокрушительный удар: на следующий же день после выписки из роддома многодетная мать оказалась в онкологической реанимации.

Диагноз прозвучал как приговор: рак желудка четвертой стадии. Состояние критическое. Онкологи открыто говорят, что в таких случаях счет может идти на недели. Адвокаты блогерши уже приложили к материалам дела выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, пытаясь достучаться до правосудия и объяснить, что сейчас Валерия борется за каждый вдох.