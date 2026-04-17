Вышедший на свободу Михаил Ефремов раздает элитные квартиры в центре Москвы посторонним людям

Михаил Ефремов, триумфально вернувшийся из мест лишения свободы на театральные подмостки, устроил настоящую ревизию своих богатств.



Михаил Ефремов снова в деле. Оставив позади тюремные нары, один из самых харизматичных и скандальных актеров страны возвращается к привычной жизни. Но пока поклонники гадают, сохранил ли он былой запал на сцене, светские хроникеры подсчитывают активы артиста. Оказалось, что за время отсутствия Михаила Олеговича в "большом мире" его империя недвижимости превратилась в запутанный лабиринт из наследных квартир и заброшенных дач.

Юрмальская тоска и прибалтийский застой

Свой заграничный рай Ефремов строил с особой любовью. Домик у моря в латвийской Юрмале он приобрел в 2011 году, сразу после рождения сына Бориса. Для актера эти края были сакральными: в детстве мама, великая Алла Покровская, возила маленького Мишу в местные санатории лечить астму. Поверив в целебную силу балтийского воздуха, артист накопил гонорары и выкупил участок на тихой улице Дарзу.

Вместо пафосного новодела — два уютных дома на одном участке. Раньше здесь звенел детский смех, но с начала пандемии и последовавшей за ней жизненной драмы актера, родовое гнездо опустело. Сейчас дача приносит лишь убытки, зарастая травой в ожидании хозяина, которому путь в Европу пока заказан.

Бриллиант в Плотниковом переулке: 100 миллионов на кону

Самый "жирный" кусок в портфеле Ефремова — легендарный "дом с писателями" на Арбате. Эта недвижимость в Плотниковом переулке — настоящий символ статуса. Шестикомнатные хоромы площадью почти 150 "квадратов" с двумя ванными комнатами актер приобрел в период между четвертым и пятым браками.

Ради этого "дворца" Михаил Олегович пошел на тяжелый шаг — продал четырехкомнатную квартиру своего отца Олега Ефремова на Тверской. Сегодня кадастровая стоимость этого объекта переваливает за 40 миллионов, а рыночная — уверенно стремится к отметке в 100 миллионов рублей. Понимая шаткость своего положения, актер еще в прошлом году совершил гроссмейстерский ход: переписал этот элитный актив на верную супругу Софью Кругликову, обеспечив будущее их общих детей.

Царские подарки и "забытые" метры

Удивительно, но даже после сурового жизненного урока Ефремов проявляет поистине дворянскую щедрость. Пока он находился в изоляции, в его руки перешло наследство покойного дяди, концертмейстера Александра Покровского: пятикомнатная квартира на Тверской и доля в "трешке" на Олимпийском проспекте.

И если элитные метры в центре остались в семье, то долю в квартире на Олимпийском Ефремов... просто подарил. Получателями щедрого презента стала семья ученицы жены его дяди, которая ухаживала за стариками до их последнего вздоха. Михаил Олегович сам оплатил все пошлины и услуги нотариуса, оформив договор дарения на посторонних, по сути, людей. Видимо, переосмысление ценностей произошло не на словах, а на деле.

Что осталось в сухом остатке?

Не забыл Ефремов и о детях от прошлых браков. В квартире своей матери он поселил дочь, избавив ее от необходимости платить за аренду. У самой Софьи Кругликовой также имеется собственный тыл — двухкомнатная квартира у метро "Белорусская", купленная еще до свадьбы.

В итоге, после всех переоформлений, в собственности самого Михаила Олеговича осталось всего ничего. Впрочем, для человека, который триумфально возвращается в профессию, стены — не главное. Главное — это свобода и возможность снова радовать зрителя, не оглядываясь на тени прошлого.