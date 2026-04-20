Скучно без драмы: почему мы выбираем абьюзеров вместо счастья и как выйти из этого порочного круга

160
Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Настоящие отношения начинаются лишь тогда, когда женщина перестает искать спасателя и выходит из разрушительных ролей "мамочки" или "дочки".

Сначала всё выглядит нормально. Он пишет. Не пропадает. Работает. Вроде бы взрослый. Она улыбается, читает сообщения, иногда даже думает: «Ну вот, кажется, в этот раз повезло».

Иногда это даже больше, чем «нормально»: переписка до ночи, лёгкость, быстрые сближения, ощущение, что тебя как будто сразу понимают.

А потом странная пустота. Или тревога. Или ощущение, что снова что-то не так, но непонятно что. Сидит, перечитывает переписку, ищет, где он “остыл”. И в какой-то момент внутри тихо возникает знакомое: «Ну почему мне опять не везёт с мужчинами?»

Я много лет слышу эту фразу почти слово в слово. И каждый раз за ней стоит не невезение, а повторение. Если честно дело обычно не в мужчинах.

Сценарий, который никто не замечает

Современная женщина живёт с очень простой установкой. Она хочет встретить мужчину, который сделает её счастливой. И звучит это нормально. Даже правильно. Но здесь и начинается ловушка.

Потому что как только женщина ждёт, что её сделают счастливой, она становится дочкой. А если она, наоборот, идёт в отношения с мыслью: «Я его спасу. Я сделаю его счастливым» — она становится мамой.

И вот здесь самая неприятная правда.

Женщина думает, что выбирает мужчину. На деле она выбирает роль, в которой ей придётся жить. Вы не выбираете мужчину — вы выбираете состояние, которое снова будете проживать рядом с ним. Ни с мамой, ни с дочкой не строят сексуальные отношения.

Почему снова «не тот мужчина»

Женщина говорит: «Мне опять попался не тот». Но если смотреть глубже, она не выбирает мужчину. Она выбирает роль.

Если внутри живёт потребность в папе, она найдёт мужчину, который будет сильнее, старше, жёстче. Но рядом с ним она будет маленькой. Иногда удобной.

Если внутри включается «мама», она найдёт того, кого можно спасать. Но рядом с ним она будет уставшей. И в какой-то момент злой.

И в обоих случаях это не отношения. Это сценарий “родитель — ребёнок”, просто с романтическим антуражем.

Иногда это называют любовью. Но чаще это не любовь — это просто привычная форма зависимости, в которой вам все знакомо.

Та же история, только с другой стороны

Мужчины делают ровно то же самое. Один приходит в отношения как мальчик: «Сделай меня счастливым».

Другой — как герой: «Я всё для тебя сделаю».

И кажется, что это про любовь. Но на деле это обмен ролями, а не близость. Потому что там, где есть «спасатель» и «нуждающийся», нет равенства. А без равенства не бывает партнёрства.

Пока один спасает второй будет нуждаться. Это замкнутая система.

Самая неприятная ловушка

Когда я работаю с женщинами, которые выходят из тяжёлых, иногда откровенно абьюзивных отношений, я часто предлагаю им представить другие отношения. Спокойные, ровные, партнёрские. Где никто никого не спасает, никто никому не должен. Где можно быть собой.

И знаешь, что они мне говорят?

— Слушайте, это скучно.

И вот здесь становится по-настоящему интересно. Потому что психика привыкает не к счастью. Она привыкает к интенсивности, к эмоциональным качелям, к напряжению, к драме, в которой есть жизнь.

Иногда честнее сказать так:

Вы называете это любовью, но на деле это просто то, от чего у вас сильнее бьётся сердце.

И когда вместо этого появляется спокойствие, оно воспринимается как пустота.

Почему из этого так сложно выйти

Потому что такие отношения взаимовыгодны. Ребёнку удобно иметь родителя. Родителю удобно иметь ребёнка.

И бессознательно человек не хочет из этого выходить. Потому что выйти это значит повзрослеть, а взросление это не про романтику. Это про ответственность за своё счастье.

И в какой-то момент приходится признать вещь, которая не нравится почти никому:

никто не обязан делать тебя счастливой.

Где вообще начинается взрослая женщина

Не в возрасте и не в опыте, а в очень простой точке: она знает, чего хочет.

  • Не «чтобы меня сделали счастливой».
  • Не «я сделаю его счастливым».

А:

  • Мне нужен партнёр
  • Я готова быть партнёром
  • Я не играю в роли

И вот только здесь появляется шанс на отношения, в которых есть и близость, и желание, и устойчивость.

И появляется ещё одна непривычная вещь — спокойствие, в котором не нужно заслуживать любовь.

И тогда появляется другой выбор

Пока женщина ищет папу или сына, она будет их находить. Это не про невезение, это точность психики. Иногда даже пугающе точная. Но как только она выходит из этих сценариев, она впервые начинает видеть мужчину: не функцию, не роль, а человека.

И в этом месте всё меняется

Не сразу, не красиво, не как в фильмах. Но честно. Потому что настоящие отношения начинаются не с любви. Они начинаются с момента, когда человек перестаёт искать того, кто его спасёт.

И впервые задаёт себе простой вопрос:

«А я вообще знаю, чего хочу или я снова хочу почувствовать что-то знакомое?»

В психологию просто так не приходят.

Всё, о чём я здесь говорю, — это не только наблюдения из практики. Это то, через что я в своё время прошёл сам.

И именно этот опыт однажды очень чётко показал мне: искать нужно не «правильного человека», а своё настоящее состояние, из которого этот человек становится возможен.

20 апреля 2026, 13:14
"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров

"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров
Александр Петров, привыкший к многомиллионным гонорарам и обожанию публики, внезапно признался, что работа над новым фильмом едва не заставила его бросить все и уйти в тень. Звездный статус — это не только ковровые дорожки, но и колоссальная ответственность, которая порой давит тяжким грузом.

Битва за чистый пол: на сайте Клео.ру стартовало голосование за лучший робот-пылесос 2026 года

Битва за чистый пол: на сайте Клео.ру стартовало голосование за лучший робот-пылесос 2026 года
Забудьте о боли в спине, мокрых руках и тяжелых ведрах: эра утомительной уборки официально подошла к концу, уступив место высоким технологиям. На популярном портале Клео.

Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов

Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов
Легендарный Григорий Лепс оказался в заложниках у собственного голоса и опасных лекарств, которые буквально разрушают его изнутри Голос, который знает и любит вся страна, оказался под угрозой исчезновения.

"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки

"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки
Доктор Мясников объяснил, почему привычка пить таблетки от боли может закончиться на больничной койке. Самый известный телеврач страны Александр Мясников в своем канале в мессенджере MAX опубликовал экстренное предупреждение для всех, кто привык при любом дискомфорте тянуться за заветным блистером с обезболивающим.

Ночной дозор русалок: 20 апреля за обычный взгляд в окно можно заплатить своим здоровьем

Ночной дозор русалок: 20 апреля за обычный взгляд в окно можно заплатить своим здоровьем
Чтобы не притянуть в свою жизнь болезни и нищету, в этот вечер категорически нельзя смотреть в окно после захода солнца. 20 апреля в народном календаре наступает день Акулины.

Выбор читателей

19/04ВскПроклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег 19/04ВскГлава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости 19/04ВскДиагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин 18/04СбтЭксперт раскрыла, в какие дни месяца лучше держать кошелек закрытым 18/04СбтЦифровое завещание: как не потерять доступ к аккаунтам близких и миллионам в сети 20/04Пнд"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки