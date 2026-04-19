Врачи назвали самое важное для сна время: нельзя пропускать

После 23:00 организм начинает стремительно стареть и разрушаться.

Многие из нас привыкли засиживаться в социальных сетях или доделывать рабочие задачи далеко за полночь. В 2026 году ритм жизни ускорился до предела, и кажется, что пять часов сна — это уже вполне нормальный график. Но современные врачи бьют тревогу: пренебрежение биологическими часами обходится организму слишком дорого. Вы можете тратить огромные деньги на дорогие кремы, делать инъекции или пить литры витаминов, но все это будет абсолютно бесполезно, если вы систематически пропускаете "золотое окно" отдыха.

Самый важный период сна — с 23:00 до 04:00. Именно в эти часы наше тело превращается в настоящую ремонтную мастерскую. Если в это время вы еще бодрствуете под ярким светом лампы или только лениво ворочаетесь в кровати, важнейшие процессы восстановления просто не запустятся. Именно в этот промежуток мозг дает команду на мощный выброс гормона роста. И не думайте, что он необходим только детям. Для взрослых это главный инструмент обновления тканей и сохранения природной молодости. Без него кожа быстро становится дряблой, а внутренние органы изнашиваются в несколько раз быстрее положенного срока.

Но дело не только во внешности и морщинах. В период с одиннадцати вечера до четырех утра наша нервная система буквально "сбрасывает" накопленный за день негатив и информационный мусор. Уровень гормона стресса падает, а клетки мозга очищаются от продуктов обмена. Если вы систематически нарушаете этот график, не удивляйтесь хронической усталости, провалам в памяти и постоянной раздражительности.

Что же делать, если вы давно привыкли считать себя "совой"? Врачи советуют менять свои привычки жестко и без всяких поблажек. Главный враг современного человека — синий свет от экранов смартфонов. Убирайте все гаджеты подальше хотя бы за час до того, как ваша голова коснется подушки. Этот свет подло обманывает мозг, заставляя его думать, что на дворе день, и полностью блокирует выработку мелатонина.

Обязательно проветривайте спальню перед сном — свежий воздух и легкая прохлада помогают провалиться в глубокую фазу гораздо быстрее. И забудьте о плотных ужинах на ночь глядя. Если ваш желудок занят перевариванием тяжелого мяса, организму будет просто не до регенерации. Помните, что качественный сон — это не роскошь, а база для вашей жизненной энергии.