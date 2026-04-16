Прощайте, зарядки: секретные приемы, которые заставят ваш iPhone работать на 10 часов дольше.

Прощайте, зарядки: секретные приемы, которые заставят ваш iPhone работать на 10 часов дольше.
Забудьте о пауэрбанках и вечном поиске розетки: эксперты нашли способ заставить ваш iPhone работать дольше без подзарядки.

Энергетические вампиры в вашем кармане

Каждый владелец "яблочного" гаджета знает это чувство паники, когда индикатор заряда окрашивается в тревожный красный цвет в самый неподходящий момент. Мы привыкли винить изношенные батареи, но правда гораздо циничнее. Как сообщает издание RidLife, ваш смартфон буквально "пожирает" сам себя изнутри из-за скрытых фоновых опций, которые Apple оставляет включенными по умолчанию. Эти незаметные процессы высасывают аккумулятор досуха, даже когда телефон просто лежит в кармане. Если их деактивировать, гаджет прослужит заметно дольше.

Шаг 1: Ревизия жадных программ

Первым делом отправляемся в путь по меню: "Настройки" — "Аккумулятор". Здесь скрывается вся подноготная ваших приложений. Внимательно изучите список и беспощадно отключайте те программы, которые редко используются, но при этом занимают верхние строчки в рейтинге "пожирателей" энергии. Это ваш первый шаг к технологической свободе.

Шаг 2: Стоп фоновой синхронизации

Переходим по адресу: "Настройки" — "Общие" — "Обновление фонового режима" и смело жмем "Выкл". Эксперты уверены: постоянная фоновая синхронизация в большинстве случаев абсолютно бесполезна для обычного пользователя. Она лишь заставляет процессор работать на износ, пока вы спите или занимаетесь делами.

Шаг 3: Геолокация под контролем

Ваш iPhone постоянно следит за вами, и это требует огромных энергозатрат. Зайдите в "Конфиденциальность и безопасность" — "Геолокационные службы" и для каждого приложения выставьте значение "При использовании приложения". Смартфону вовсе не обязательно знать, где вы находитесь, когда программа закрыта.

Шаг 4: Прощай, Siri

Функция постоянного прослушивания голосового помощника — это еще один невидимый враг. В меню "Настройки" — "Siri и Поиск" вырубите режим ожидания команды "Привет, Siri". Микрофон, который всегда начеку, — это прямой путь к пустой батарее к середине дня.

Шаг 5: Переход на проверенный стандарт

Хотя сети пятого поколения активно развиваются, в 2026 году во многих местах 5G все еще работает нестабильно, заставляя смартфон постоянно искать сигнал. Зайдите в "Настройки" — "Сотовая связь" — "Параметры передачи данных" и переключитесь на LTE. Это сохранит колоссальное количество энергии, которое раньше тратилось на пустые попытки поймать "неуловимый" 5G.

Шаг 6: Укрощение почтового ящика

Мгновенная доставка писем нужна далеко не всем. В разделе "Настройки" — "Почта" — "Учетные записи" — "Загрузка данных" уберите функцию Push, поставив проверку, например, раз в 15 минут. Этого вполне достаточно для деловой переписки, а аккумулятор скажет вам спасибо.

Шаг 7: Конец слежке

Напоследок загляните в "Конфиденциальность и безопасность" — "Аналитика и улучшения". Отключите скрытый сбор данных, которые смартфон отправляет в Apple для "улучшения сервисов". Помните: вы не обязаны тратить заряд своего устройства на помощь корпорации.

16 апреля 2026, 17:52
Назван самый верный признак скорого развода: и это не частые командировки, и даже не следы губной помады

Назван самый верный признак скорого развода: и это не частые командировки, и даже не следы губной помады
Пока одни супруги до копейки делят семейный бюджет, мудрые партнеры создают тайные счета, которые на самом деле спасают брак от неминуемого краха. Принято считать, что "заначка" в тумбочке — это первый шаг к разводу и "красный флаг" в поведении партнера.

"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке

"Абсолютно счастлива": Долина сделала неожиданное признание о четвертом браке
Лариса Долина, годами державшая свою личную жизнь под семью замками, наконец решилась на откровенный разговор. Королева отечественного джаза Лариса Долина всегда славилась своей закрытостью.

Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии"

Смертельно больная Лерчек шокировала фанатов поступком сразу после "химии"
Смертельный диагноз и изматывающее лечение не смогли сломить волю популярного блогера Лерчек, которая вопреки запретам врачей и мольбам близких бросилась в рабочую пучину прямо из больничной палаты. Валерия Чекалина продолжает доказывать, что она — настоящий "железный феникс" отечественного интернета.

Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале

Дмитрий Дибров разгромил в суде самарских юристов, пытавшихся нажиться на его "голом" скандале
Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров сумел отстоять в суде не только свою честь, но и "оголенное достоинство", доказав, что миллионы рублей – слишком высокая цена за секундную оплошность перед камерой. Самарские юристы, кажется, решили, что на имидже Дмитрия Диброва можно заработать больше, чем на самой юриспруденции.

Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор

Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор
Решение Российского авторского общества фактически лишило Аллу Пугачеву монополии на ее главные хиты, официально открыв дорогу к их исполнению молодым звездам без оглядки на мнение уехавшей артистки. Пока Алла Борисовна обживается в зарубежных виллах, в России нанесли сокрушительный удар по ее творческому "самодержавию".

