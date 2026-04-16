Прощайте, зарядки: секретные приемы, которые заставят ваш iPhone работать на 10 часов дольше.

Забудьте о пауэрбанках и вечном поиске розетки: эксперты нашли способ заставить ваш iPhone работать дольше без подзарядки.



Энергетические вампиры в вашем кармане

Каждый владелец "яблочного" гаджета знает это чувство паники, когда индикатор заряда окрашивается в тревожный красный цвет в самый неподходящий момент. Мы привыкли винить изношенные батареи, но правда гораздо циничнее. Как сообщает издание RidLife, ваш смартфон буквально "пожирает" сам себя изнутри из-за скрытых фоновых опций, которые Apple оставляет включенными по умолчанию. Эти незаметные процессы высасывают аккумулятор досуха, даже когда телефон просто лежит в кармане. Если их деактивировать, гаджет прослужит заметно дольше.

Шаг 1: Ревизия жадных программ

Первым делом отправляемся в путь по меню: "Настройки" — "Аккумулятор". Здесь скрывается вся подноготная ваших приложений. Внимательно изучите список и беспощадно отключайте те программы, которые редко используются, но при этом занимают верхние строчки в рейтинге "пожирателей" энергии. Это ваш первый шаг к технологической свободе.

Шаг 2: Стоп фоновой синхронизации

Переходим по адресу: "Настройки" — "Общие" — "Обновление фонового режима" и смело жмем "Выкл". Эксперты уверены: постоянная фоновая синхронизация в большинстве случаев абсолютно бесполезна для обычного пользователя. Она лишь заставляет процессор работать на износ, пока вы спите или занимаетесь делами.

Шаг 3: Геолокация под контролем

Ваш iPhone постоянно следит за вами, и это требует огромных энергозатрат. Зайдите в "Конфиденциальность и безопасность" — "Геолокационные службы" и для каждого приложения выставьте значение "При использовании приложения". Смартфону вовсе не обязательно знать, где вы находитесь, когда программа закрыта.

Шаг 4: Прощай, Siri

Функция постоянного прослушивания голосового помощника — это еще один невидимый враг. В меню "Настройки" — "Siri и Поиск" вырубите режим ожидания команды "Привет, Siri". Микрофон, который всегда начеку, — это прямой путь к пустой батарее к середине дня.

Шаг 5: Переход на проверенный стандарт

Хотя сети пятого поколения активно развиваются, в 2026 году во многих местах 5G все еще работает нестабильно, заставляя смартфон постоянно искать сигнал. Зайдите в "Настройки" — "Сотовая связь" — "Параметры передачи данных" и переключитесь на LTE. Это сохранит колоссальное количество энергии, которое раньше тратилось на пустые попытки поймать "неуловимый" 5G.

Шаг 6: Укрощение почтового ящика

Мгновенная доставка писем нужна далеко не всем. В разделе "Настройки" — "Почта" — "Учетные записи" — "Загрузка данных" уберите функцию Push, поставив проверку, например, раз в 15 минут. Этого вполне достаточно для деловой переписки, а аккумулятор скажет вам спасибо.

Шаг 7: Конец слежке

Напоследок загляните в "Конфиденциальность и безопасность" — "Аналитика и улучшения". Отключите скрытый сбор данных, которые смартфон отправляет в Apple для "улучшения сервисов". Помните: вы не обязаны тратить заряд своего устройства на помощь корпорации.