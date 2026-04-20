"Жизнь разделится на до и после": каким знакам зодиака звезды готовят фатальный сюрприз с 20 апреля

20 апреля Солнце торжественно входит в знак Тельца, запуская маховик глобальных перемен, которые заставят нас забыть о суете и столкнут лоб в лоб с суровой реальностью.



Период обещает быть жестким, но продуктивным. 20 апреля Солнце в Тельце потребует от нас стабильности, но Овен все еще "горит" — связка Меркурия, Марса и Сатурна заставляет действовать на пределе возможностей, сообщает RidLife. Впереди — время честных разговоров и окончательного прояснения ситуаций, которые тянулись месяцами.

Главные вехи недели

Понедельник — вторник: прямая коммуникация без намеков. Говорите ясно или молчите.

23 апреля: гармония Венеры и Нептуна. Время для любви, нежности и интуитивных прозрений.

25 апреля: опасный квадрат Солнца к Плутону. Возможны конфликты из-за власти и попытки жесткого давления.

25–26 апреля: Уран врывается в Близнецы. Начало многолетнего цикла перемен в мышлении и общении.

Гороскоп для всех знаков зодиака

♈ Овен

Для вас это финал затяжной битвы. 20 апреля Меркурий, Марс и Сатурн в вашем знаке потребуют предельной концентрации. Не срывайтесь на крик — решайте вопросы деньгами и делом. К воскресенью тучи рассеются, дав шанс на примирение.

♉ Телец

Ваш сезон начинается бурно. Вместо покоя — шквал чужих требований и спешка. 25 апреля не поддавайтесь на провокации авторитетов. Ваша стратегия сейчас — спокойствие и выдержка. В выходные интуиция безошибочно укажет, кто ваш настоящий союзник.

♊ Близнецы

Готовьтесь, вас "ударит" током перемен. 24 апреля Венера входит в ваш знак, а следом — мятежный Уран. Жизнь заиграет новыми красками, имидж и связи обновятся мгновенно. В воскресенье ваше слово будет иметь магическую силу — используйте его для важных просьб.

♋ Рак

Солнце в Тельце приведет к вам нужных людей. Но в начале недели карьера потребует "взрослых" решений. Вторник и среда — идеальны для расстановки границ. В воскресенье отключите логику и слушайте сердце — оно подскажет верный путь.

♌ Лев

Вы на вершине, но небо над вами суровое. Нужно подтверждать статус делом и дисциплиной. 25 апреля — критический день для отношений: не лезьте в эго-битвы, иначе потеряете авторитет. К выходным ищите поддержку у проверенных друзей.

♍ Дева

Горизонты расширяются, но финансовые вопросы потребуют жесткости. Хватит анализировать — пора принимать решения. 25 апреля поберегите нервную систему: перегрузки сейчас опасны. Выходные принесут неожиданное и приятное обновление в карьере.

♎ Весы

Пора завязывать с дипломатией. 20 апреля всплывут темы долгов и обязательств. В четверг, когда Венера войдет в Близнецы, вы наконец почувствуете легкость. 25 апреля — день проверки на достоинство: не позволяйте собой манипулировать.

♏ Скорпион

Вас ждет жесткая проверка отношений. 25 апреля квадрат Солнца к Плутону вытащит на свет старые обиды и темы контроля. Не давите на близких — ваша сила в честности, а не в диктатуре. К воскресенью вернется нежность и понимание.

♐ Стрелец

Включайте режим жесткой сортировки приоритетов. В начале недели займитесь здоровьем и документами. Вторая половина периода взорвет сектор партнерства — Уран сделает личную жизнь непредсказуемой. Ждите внезапных признаний и перемен.

♑ Козерог

Выходите из тени — начинается светлая полоса. Но 20 апреля дом и семья могут потребовать вашего участия в режиме "аврал". 25 апреля возможен спор из-за денег или ценностей. К воскресенью всё уляжется, вернув вам вдохновение и вкус к жизни.

♒ Водолей

Фокус на дом и внутреннюю безопасность. Информации будет слишком много — фильтруйте ее безжалостно. Конец недели станет вашим личным праздником: Венера и Уран включают режим любви и творчества. Ждите искру там, где не ждали.

♓ Рыбы

Придется спуститься с небес на землю и заняться цифрами. Первые дни недели идеальны для денежных переговоров. 25 апреля возможна тревога, но 26-е число создано для вас — интуиция и нежность помогут решить любую проблему без борьбы.